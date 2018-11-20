台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月20日

美國商務部工業安全局（BIS）19 日公布一個針對關鍵新興和基礎科技及其相關產品的出口管制架構，包括生物科技、臉部辨識、人工智慧（AI）等 14 項新興科技均在出口管制審查清單之列，預料中國將首當其衝。

為因應肥咖條款上路，財金部會大選後擬加速研擬「海外資金匯回管理運用及課稅條例」專法，引導台商資金回流。除設立專戶控管資金流向外，據悉，專法上路一年內，將匯回資金投入 5＋2 產業創新、長照、前瞻等實質投資，擬給予 10％優惠稅率，第 2 年予 12％，以獎勵台商將資金優先投資台灣。

上周台積電 3 奈米廠「環差案」卡在水、電問題沒有通過；經濟部長沈榮津昨（19）日動員台電及相關單位，研析能否讓興達燃氣電廠 1 號機的商轉時間，從 2023 年提早到 2022 年，與台積 3 奈米廠量產的時間同步，以解除環團疑慮。

經濟日報

美對陸企再出手 管制 14 項敏感科技出口

超商跨境匯兌 有條件開放

投資展望論壇 大咖齊聚

工商時報

資金回台享 10% 優惠稅率

美中貿易分歧的轉圜仍值得期待

美出口管制 點名 14 項新興科技

聯合報

台積 3 奈米廠補件 經長開解方

小額轉帳手續費 將全面調降

製造業 Q3 產值 連 8 季正成長

蘋果日報

爆 茂迪中國廠 拖欠數千萬 包商跨海投訴《蘋果》

新 iPhone 傳全面砍單 鴻海連總字輩都檢討

中國時報

轉帳手續費擬調降 分級收取

劉鶴訪美喊卡 習川會硬碰硬

自由時報

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