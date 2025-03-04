台積電斥資1000億美元擴大在美晶片製造業務

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-04 05:51

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美國總統川普週一 (3 日) 宣布，全球晶圓代工龍頭台積電將斥資 1000 億美元擴大在美國的晶片製造業務。

同時，在川普確認對加拿大和墨西哥徵收的關稅將於週二生效後，美股道瓊狂瀉近 650 點，那斯達克指數大跌超 2%，費半指數下殺超 4%，台積電 ADR (TSM-US) 週一股價重挫逾 4%，報每股 172.97 美元。

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川普和台積電董事長暨總裁魏哲家週一共同出席白宮的活動上，川普表示，台積電投資的 1000 億美元是在已經宣布的 650 億美元基礎上增加的，而且會「建造 5 座最尖端先進的生產設施」。

台積電為蘋果、英特爾和輝達等公司代工生產晶片。在拜登政府提供數十億美元的補貼後，該公司已宣布計劃在美國投資超過 650 億美元，其中包括在亞利桑那州建立三座晶圓廠。其位於亞利桑那州的第一座晶圓廠已開始量產 4 奈米晶片。

川普表示：「我們必須能夠在這裡打造我們需要的晶片和半導體。對我們而言，這是一個關乎國家安全的問題。」

川普稱，台灣幾乎壟斷晶片生意，台積電的宣布象徵多元化經營。

魏哲家則表示，台積電在原來的投資計畫之上，承諾再建造 3 座半導體製造廠、2 座封裝廠以及 1 座研發中心。

前總統拜登於 2022 年簽署行政令，加速啟動規模 2800 億美元《晶片與科學法案》(CHIPS Act)，其中將 520 億美元補貼分配給台積電等企業，試圖重振美國的晶片製造業，尤其是在新冠疫情之後。

新冠疫情期間，全球政府為了防堵疫情蔓延也祭出各種封鎖措施，導致半導體廠產能供應不及，出現全球汽車晶片短缺以及通膨加劇。

川普批評晶片法案，並採取了不同的方式，威脅要對進口晶片徵收高額關稅，ˇ矢言將晶片製造帶回美國。

川普也表示，台積電等公司不需要聯邦稅收優惠。

自今年一月上任以來，川普在白宮接待多位商界領袖，宣傳一系列投資，旨在證明他的領導將有利於美國經濟。

今年 1 月，他與 OpenAI、甲骨文和軟銀的負責人一起出現在白宮，宣布建立新合作夥伴關係的計畫，將為與人工智慧相關的基礎設施投資高達 5000 億美元。今年 1 月，他也宣布達馬克地產 (Damac Properties) 將投資至少 200 億美元，作為外國資本在美國中西部和西南部建設新的資料中心。