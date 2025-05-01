〈財報〉Meta Q1營收獲利均高於預期 元宇宙繼續燒錢 盤後漲4%

鉅亨網編譯許家華 2025-05-01 06:35

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Meta (META-US) 周三 (30 日) 公布第一季營收高於預期，且第二季財測符合華爾街預期，激勵盤後股價漲約 4%。

截稿前，Meta 周三收跌近 1% 至每股 549 美元，盤後上漲 4.19%，報每股 571.98 美元。

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Q2 財測數據 vs 分析師預期 (LSEG 查訪共識)

營收：介於 425 億美元至 455 億美元 vs. 440.3 億美元

Q1 財報關鍵數據 vs 分析師預期 (LSEG 查訪共識)

EPS：6.43 美元 vs. 5.28 美元

營收：年增 16% 至 423.1 億美元 vs. 414 億美元

淨利：年增 35% 至 166.4 億美元 (去年同期為 123.7 億美元)

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在財報電話會議上稱公司業務表現非常好，有能力應對宏觀經濟的不確定性。

Meta 縮減今年總支出範圍，自先前估計的 1140 億美元至 1190 億美元，縮減至 1130 億美元至 1180 億美元之間。但 Meta 提高今年的資本支出，自先前預測的 600 億美元至 650 億美元，提高到 640 億美元至 720 億美元之間。

該公司表示，上述支出數據的變化是反映公司對人工智慧 (AI) 業務的支持，因而額外投資資料中心，以及增加基礎設施硬體的預期成本。

Reality Labs 持續燒錢

Reality Labs 部門負責 Quest 品牌虛擬實境耳機和 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡。祖克柏正計劃建立透過 VR 和 AR (虛擬和擴增實境) 設備存取的數位世界新運算平台，也就是元宇宙，而 Reality Labs 是關鍵業務部門。

Meta 每季都會持續向元宇宙投入數十億美元。

根據 Meta Q1 財報，Reality Labs 部門營業虧損 42 億美元，銷售額年減 6% 至 4.12 億美元。

分析師原本預計該公司營收為 4.927 億美元，營業虧損為 46 億美元。

Reality Labs 報告稱，自 2020 年底以來，累計虧損已超過 600 億美元，其中包括去年第一季 38.5 億美元的虧損。 2021 年末，祖克柏將公司名稱從 Facebook 改為 Meta，示意對發展元宇宙的決心。

華爾街對 Meta 在元宇宙上的大筆投入提出了質疑，祖克柏曾表示，這可能需要很多年才能變成一門真正的生意。Meta 如今還須應對美國總統川普徵收的全面新關稅，意味設備價格上漲，企業成本上漲。

Meta 稱，Reality Labs 上周已解雇了數量不詳的員工。這些員工隸屬 Oculus Studios 部門，該部門負責為 Quest VR 頭戴裝置製作 VR 和 AR 遊戲和內容。

Meta 發言人發表裁員聲明：「Oculus Studios 內的團隊正經歷結構和角色的變動，這影響團隊規模，但這些變動可提高工作效率，為我們不斷增長的觀​​眾打造未來的混合現實體驗，同時仍為既有顧客提供精采內容。」

其他表現

第一季廣告營收 413.9 億美元，高於分析師預期的 404.4 億美元。

第一季來自亞太地區的廣告銷售額達到 82.2 億美元，低於分析師預計的 84.2 億美元。

根據財務長 Li 的說法，Meta「發現亞洲電商出口商在美國的支出有所減少」，推測應與 5 月 2 日起美國終止最低限度免稅條款有關。「其中一部分支出已轉移到其他市場，但這些廣告商的總體支出低於 4 月之前的水準。」Li 說。



每日活躍用戶數增加至 34.3 億，超過分析師預期的 33.9 億，且高於上一季的 33.5 億。

祖克柏表示，微型部落格社交平台 Threads 目前每月擁有 3.5 億用戶，高於 1 月的 3.2 億。

然而，Meta 財務長 Susan Li 周三表示，Meta 預估 Threads 廣告不會在 2025 年顯著推動營收成長。

祖克柏表示，Meta AI 數位助理目前每月擁有近 10 億用戶，高於 1 月時公布的 7 億用戶人數。Meta 周二發布一款獨立的 Meta AI app，證實了媒體 2 月時的報導。WhatsApp 目前是大眾接觸 Meta AI 的主要管道。

祖克柏希望將 Meta AI 打造成展示廣告並對高級版本收費的平台，但至少未來一年內會先專注於打造該產品，之後才開始設法變現。