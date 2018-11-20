幣圈風暴再起！比特幣摜破5000美元關口 原因眾說紛紜

根據 CoinDesk，經過數月相對平靜的交易後，比特幣價格週一 (19 日) 下跌 12%，觸及 4951.47 美元的低點，七天內跌幅超過 21%，今年超過 62%。
經過數月相對平靜後，由於其他全球市場遭遇拋售潮，加密貨幣上週開始出現明顯波動，週一比特幣期貨均創下推出以來的最低水平！芝加哥商業交易所 (CME) 比特幣期貨跌至 5015 美元，而芝加哥期權交易所 (CBOE) 比特幣期貨跌至 4990 美元。
據 CoinMarketCap.com 的數據，市值第二大的瑞波幣 (XRP) 週一下跌 5%，而乙太幣 (ETH) 跌幅超過 13%。過去一週，整個加密貨幣市值已蒸發約 400 億美元，週一來到 1720 億美元。
加密貨幣拋售潮的原因眾多，部分分析師將近期比特幣的持續拋售歸因於技術性拋售，在比特幣跌破 6000 美元重要關口後停止市場訂單。
eToro 分析師 Mati Greenspan 週一在給客戶的一份報告中提到：「下一個合理的支撐水平是 5000 美元，但如果不成立，那麼下一個支撐水平不會超過 3500 美元。」
市場分析也指出，上週開始的比特幣現金硬分叉，導致廣泛地加密市場不確定性。
另外，上週美國監管機構兌現對不合規的加密貨幣監管承諾。美國證券交易委員 (SEC) 週五 (16 日) 宣布對兩家未將 ICO 註冊證券發行的加密初創公司，懲處民事處罰，以打擊貨幣行業濫用和欺詐行為。
美國證券交易委員會主席 Jay Clayton 今年早些時候表示，除比特幣和以太幣之外的所有加密貨幣構成證券，如果它是一種證券，我們就會對其進行監管。
監管單位的再度關注，也可能的原因。歐洲央行執行理事會成員伯努瓦 Coeure 上週在國際清算銀行抨擊比特幣是泡沫、龐氏騙局和環境災難的結合體，也引發市場拋售疑慮。
Bittorrent 創始人 Bram Cohen 表示：「人們總是猜測短期加密貨幣價格變動的原因，但現在發生的很多事情似乎是，首次代幣發行 (ICO) 試圖拋售所有的加密貨幣以換取現金，以便在美國證券交易委員會起訴前將其脫手。」