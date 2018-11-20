幣圈風暴再起！比特幣摜破5000美元關口 原因眾說紛紜

根據 CoinDesk，經過數月相對平靜的交易後，比特幣價格週一 (19 日) 下跌 12%，觸及 4951.47 美元的低點，七天內跌幅超過 21%，今年超過 62%。

比特幣價格週一下跌 12%。(圖：CoinDesk)

經過數月相對平靜後，由於其他全球市場遭遇拋售潮，加密貨幣上週開始出現明顯波動，週一比特幣期貨均創下推出以來的最低水平！芝加哥商業交易所 (CME) 比特幣期貨跌至 5015 美元，而芝加哥期權交易所 (CBOE) 比特幣期貨跌至 4990 美元。

據 CoinMarketCap.com 的數據，市值第二大的瑞波幣 (XRP) 週一下跌 5%，而乙太幣 (ETH) 跌幅超過 13%。過去一週，整個加密貨幣市值已蒸發約 400 億美元，週一來到 1720 億美元。

加密貨幣拋售潮的原因眾多，部分分析師將近期比特幣的持續拋售歸因於技術性拋售，在比特幣跌破 6000 美元重要關口後停止市場訂單。

近期加密貨幣拋售潮的原因眾多。(圖：AFP)

eToro 分析師 Mati Greenspan 週一在給客戶的一份報告中提到：「下一個合理的支撐水平是 5000 美元，但如果不成立，那麼下一個支撐水平不會超過 3500 美元。」

市場分析也指出，上週開始的比特幣現金硬分叉，導致廣泛地加密市場不確定性。

另外，上週美國監管機構兌現對不合規的加密貨幣監管承諾。美國證券交易委員 (SEC) 週五 (16 日) 宣布對兩家未將 ICO 註冊證券發行的加密初創公司，懲處民事處罰，以打擊貨幣行業濫用和欺詐行為。

美國證券交易委員會主席 Jay Clayton 今年早些時候表示，除比特幣和以太幣之外的所有加密貨幣構成證券，如果它是一種證券，我們就會對其進行監管。

監管單位的再度關注，也可能的原因。歐洲央行執行理事會成員伯努瓦 Coeure 上週在國際清算銀行抨擊比特幣是泡沫、龐氏騙局和環境災難的結合體，也引發市場拋售疑慮。

Bittorrent 創始人 Bram Cohen 表示：「人們總是猜測短期加密貨幣價格變動的原因，但現在發生的很多事情似乎是，首次代幣發行 (ICO) 試圖拋售所有的加密貨幣以換取現金，以便在美國證券交易委員會起訴前將其脫手。」