日產董事長戈恩涉嫌漏報薪酬 雷諾和日產股價暴跌

日產汽車 (Nissan) 董事長卡洛斯戈恩 (Carlos Ghosn) 涉嫌漏報薪酬 50 億日元，違反《金融商品交易法》被東京地方檢察院特搜部逮捕，日產汽車表示準備將戈恩從董事會除名。

日產汽車執行長西川廣人 (Hiroto Saikawa) 在一份聲明中表示，經舉報人通報後數月，已調查了擁有 40 年汽車行業經驗的戈恩，以及代表董事凱利 (Greg Kelly)。

涉嫌漏報薪酬之外，日產汽車還發現了戈恩許多嚴重的不端行為，例如私自使用公司資產，並證實另一名代表董事凱利 (Greg Kelly) 也參與其中，董事會已準備解除他們兩人董事職務。

該公司的聲明稱：「日產為股東和投資者引起極大的關注深表歉意，我們將繼續努力確定公司治理和法規遵循問題，並採取適當的措施。」

西川廣人向客戶、投資者和員工道歉，並表達了該集團對所謂的不當行為的憤怒，他提到：「除了對不起，我感到非常失望、沮喪、絕望和憤恨。隨著細節的披露，我相信人們的感受會和我今天一樣。」

日產表示目前無法提供有關違法行為的進一步細節，日本檢察官尚未對逮捕戈恩發表評論。

除了日產董事長外，戈恩還是雷諾汽車 (Renault S.A.) 的董事長兼執行長，也是三菱汽車的董事長。這三家公司共同組成了汽車製造聯盟，每九輛汽車中就有一輛在全球銷售，在近 200 個國家僱用了超過 47 萬名員工。

此消息傳出後，拖累雷諾和日產股價暴跌；日產股票在盤後交易中下跌超過 6%，而雷諾在泛歐交易所下跌逾 15%，一度跌至 54.80 點。

雷諾股價走勢圖。(圖：investing)

擁有雷諾 15% 股份的法國政府正在密切關注此事件，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 表示，作為雷諾股東之一，將對聯盟和集團的穩定性保持高度警覺。

聯盟重大影響

西川廣人表示，戈恩握有兩家公司的權力過於集中，但他堅稱戈恩撤職董事後，雷諾、日產和三菱汽車之間的合作關係不會受到影響。三家公司應該會更緊密地合作，確保此一醜聞不會影響三家公司的經營。

但分析師表示，戈恩的缺席可能使聯盟項目更加困難。Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management 首席基金經理 Koji Uchid 表示：「日產的高層可能會面臨混亂情況，這將影響戈恩一直在進行的改革。」

Kabu.com 證券首席策略師河合達憲 (Tatsunori Kawai) 表示：「戈恩被捕也可能會損害日產、三菱和雷諾的形象，並引起對汽車行業透明度和公司治理的進一步擔憂。」