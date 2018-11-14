友勁台南廠將投產 明年毛利率有壓 資料中心交換器拚明年底出貨

網通廠友勁 (6142) 第三季在蘇州廠土地徵收挹注 5 千多萬元下，帶動營運轉盈，EPS 為 0.09 元，累計前三季每股仍虧 0.5 元。財務長李裔武今 (14) 日表示，台南新廠預計 12 月正式投產，除了美國客戶的生產移回，更重要的是資料中心交換器有機會在明年第四季小量出貨，但初期產能利用率偏低，明年上半年毛利率有壓力，希望第四季能虧轉盈。受到中國紅色供應鏈競爭的友勁，近幾年營運陷入低潮，今年第三季本業仍虧損 2200 萬元，惟業外因蘇州廠土地徵收挹注 5 千多萬元，帶動營運轉盈，EPS 為 0.09 元。累計前三季營收 23.78 億元，年衰退 8.8%，毛利率受到零組件漲價影響，只剩下 8.72%，較去年同期下滑約 3.62 個百分點。稅後虧損 1.33 億元，每股虧損 0.5 元。



李裔武指出，過去幾年公司業績慢慢下滑，現在營收和高峰比只剩下 1/3~1/4，2013 年公司看到中國薪資上升趨勢，也評估中國未來是世界市場而不是工廠，有破壞性的建設才會有未來，決定在台灣建立新廠。台南新廠規模與蘇州廠相當，投資金額約 18 億元，包括土地 2.4 億元、廠房 10 億及第一期設備約 3 億元，9 月已經進行試產，預計 12 月正式投產。



第一階段主要係既有的美國客戶，因應中美貿易戰，將生產從蘇州轉移到台灣，美國市場目前在友勁的營收占比約 2 成，也有不少客戶衝著台南生產基地來洽談，但目前公司首要必須先完成既有的客戶生產，但有一個很大的客戶委託友勁進行後段製程的加工，也會在 12 月出貨，但毛利率僅是個位數。



考量既有網通產品面臨嚴峻的價格競爭，友勁也努力轉型開發更高階的資料中心產品，李裔武稱 100G、400G 交換器都在開發中，主要和長期合作的小型晶片廠商搭配，產品開發更有彈性，先前已經送樣很多客戶，明年第四季有機會小量出貨，並帶動當季營運轉盈。但他也坦言，新廠明年第一季開始攤提折舊，此對毛利率將造成壓力。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』