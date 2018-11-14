藍天業內外皆美 前三季獲利年增1.8倍 EPS 2.26元

藍天電腦 (2362-TW) 今 (14) 日公布第三季財報，稅後純益 2.02 億元，季減 18.1%、年增 15.7%，每股純益 0.39 元；前三季在筆電量價齊揚，以及業外挹注下，稅後純益來到 14.24 億元，年增 182%，每股純益 2.26 元。

藍天第三季營收 49.72 億元，季減 13.9%、年減 27.7%，毛利率 29.02%，季增 4.61 個百分點、年增 13.82 個百分點，營益率 8.43%，季減 1.5 個百分點、較去年同期由負轉正，稅後純益 2.02 億元，季減 18.1%、年增 15.7%，每股純益 0.39 元。

藍天前三季營收 157.29 億元，年增 2.9%，毛利率 25.98%，年增 2.55%，營益率 7.94%，年增 4.28 個百分點，稅後純益 14.24 億元，年增 182%，每股純益 2.26 元。

藍天表示，第三季受惠筆電銷售產品組合優化，電競機種及新產品比重增加，拉升藍海機種銷售比重達 51%，ASP 也較去年同期增加 6%，推升獲利表現，今年前三季出貨量為 101 萬台，較去年同期增長 13%。

而今年下半年人民幣走貶，也導致藍天產生匯損，不過今天業外因有處分資產及資產增值收益，也彌補匯損，藍天今年前三季營業外收益 9.44 億元，年增 88.6%。

此外，藍天電腦分別在武漢、成都及西安以持股 30% 投資的大型百貨公司群光廣場，前三季營收已達 142 億元，年增 25%，而由百腦匯與群光廣場攜手合作打造的「群光匯」，11 月德州店的開幕後，12 月底汕頭店也將投入營運，未來都將併入藍天的合併營收，進一步增加藍天的營收動能。