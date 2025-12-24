鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-24 16:40

網通廠友勁 (3142-TW) 今 (24) 日舉行法人說明會，總經理鄭吉智表示，受惠於產品結構調整，第 3 季營收雖持平但毛利大幅躍升。儘管近期面臨記憶體 DDR4 價格上漲及缺料挑戰，但因該元件在整機成本佔比不高，且公司主力轉向高毛利產品，對整體獲利影響仍在可控範圍。

友勁明年H1出貨維持成長 總座鄭吉智：DDR4漲價影響有限。(圖：shutterstock)

根據友勁公布的財報數據，今年第 3 季營收 5.03 億元，較去年同期成長 56.5%，但與第 2 季相比微減 0.5%。不過在獲利能力方面，第 3 季營業毛利達 5100 萬元，年增率高達 187.7%。鄭吉智指出，這主要歸功於公司自去年起逐步汰換低毛利舊產品，並導入具競爭力的高附加價值新品，效益已在今年逐步顯現 。

針對近期市場關注的 DDR4 漲價議題，鄭吉智坦言確實面臨價格上漲與缺料雙重壓力，現貨市場價格甚至飆漲 4-7 倍。為此，公司已積極與供應商協調優先供貨並調度現貨，強調雖然成本上升，但因高階產品單價與毛利較高，具備足夠的成本吸收能力。

展望 2026 年，鄭吉智表示，依照目前接單狀況，預期明年上半年出貨仍將維持成長態勢，且不排除急單需求湧現，他透露，多款新開發機種已陸續完成，預計明年將進入試產並成為主力產品，看好隨著新品上市，將進一步推升整體營收與毛利表現。