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〈鉅亨觀點〉費半入熊市！股市暴跌全因CAPM？

圖片來源：afp
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週三 (24 日) 美股再度出現全線暴跌，包括道瓊指數收盤大跌 2.41%、那斯達克重挫 4.43%、S&P 500 重挫 3.09%、費城半導體重挫 6.61%，其中那斯達克更是創下了逾七年以來的最大單日跌幅、而費半週三 (24 日) 收盤 1146.41 點與今年初高點 1445.9 點相比，迄今跌幅更高達 20.71%，宣告進入熊市。

藍：那斯達克指數　紫：費城半導體指數　圖片來源：investing.com
藍：那斯達克指數　紫：費城半導體指數　圖片來源：investing.com

伴隨著美股在進入十月之後，美股波動率已迅速加大，尤其美股科技股在過去十年的多頭環境裡，市場給予了科技股極高的本益比與股價想像空間，然而考量到目前美國經濟擴張強勁，在聯準會 (Fed) 升息腳步不止的壓力下，經濟增長力道正廣受市場質疑，而科技股也就必然需要「更多題材」、「更多故事」、「更強獲利」來說服市場買進。

以費城半導體指數為例，若自費半年初高點起算，目前費半跌幅已逾 20%，正式宣告進入熊市，半導體類股可謂是全球經濟景氣的「風向球」，而台積電 ADR (TSM-US)、Nvida (NVDA-US)、美光 (MU-US) 等半導體類股的崩跌，也令市場經濟學家更擔憂本輪的景氣循環，是否已逐漸見頂。

如半導體設備商貝思半導體 (BE Semiconductor) 週四 (25 日) 即發布最新訊息指出，受到季節性因素及裝備設備市場疲軟影響，估計該公司 Q4 營收與上一季相比，季增率將大幅下滑 25%。

週三 (24 日) 國際半導體設備材料產業協會 (SEMI) 發布 9 月份出貨報告亦顯示，北美的半導體設備出貨量在 9 月份持續下滑，月增率下滑 6.5%，為連續第四個月衰退，雖然 SEMI 對於第四季半導體設備投資金額展望仍樂觀，但一些市場人士仍質疑，設備需求增幅可能趨緩。

股市大跌全因 CAPM + WACC？

在過去十年的大多頭牛市之中，如半導體等資本密集企業因受惠於「低利率政策」福音，股市透過低利率的貼現，再加上經濟擴張帶來的樂觀財測，從而大幅推升了科技股的本益比，使得科技股長期享有「高估值」待遇。

然而隨著市場利率的持續上行，科技股目前的高估值「合理」嗎？

一般而言欲計算企業估值，大多採用現金流量折現法 (DCF)，來推估一間公司的真正價值。

然而過去由於聯準會 (Fed) 長期採行零利率政策，導致無風險利率持續向企業的加權平均資金成本 (Weighted Average Cost of Capital，WACC) 靠攏，進而使得 DCF 對 WACC 的折扣率一再下滑、推升了企業的股價估值。

如下圖所示，WACC 公式組成中，又以負債資金成本 (KD)、權益資金成本 (KE) 為重要計算因子，然而決定 KE 資金成本的關鍵，即是透過 CAPM 計算而來。

WACC 公式　圖片來源：中華徵信所
WACC 公式　圖片來源：中華徵信所
CAPM 公式　圖片來源：中華徵信所
CAPM 公式　圖片來源：中華徵信所

但是隨著年內 Fed 升息速率加速上行，2018 年可望完成升息四碼、2019 年仍預期升息三碼的壓力下，無風險利率的加速上行，也令企業的 WACC 隨之走高，從而對股價形成拖累，股價對比債市更有著「重定價」之壓力，故引動了本輪的科技股賣壓。

再加上貿易戰關稅之壓力正在美股中頻繁出現，如知名美股機器人公司 iRobot (IRBT-US) 第三季營收和每股純益 (EPS) 雖然超越華爾街預期，但是 iRobot 在 Q4 財測上承認「關稅」將損及 Q4 獲利，導致 iRobot 當日盤後股價應聲暴跌 9.62%。

不僅 iRobot 公司，3M (MMM-US)、開拓重工 (CAT-US) 等集團股亦在近日的財報會議上承認，川普政府主導的關稅壁壘政策，已令相關製造成本更加昂貴，已慎重考慮將對終端產品漲價。

一派市場經濟學家正憂慮，隨著企業產品生產成本揚升，將為美國通膨率增添壓力，若 Fed 明年因通膨上漲而必須維持升息三碼以上之步調，企業的融資成本勢將更加昂貴，資產價格的「重定價」壓力估計將只會愈加沉重。

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