〈道瓊重挫600點〉大摩：「拉回買進」的時代已消逝

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的機構股票部門執行董事 Chris Metli 指出，因金融環境改變，過去投資者「拉回買進」的操作手法在現今的情況已不適合，今年「拉回買進」的報酬率，是驚現 13 年來首度虧損。

在 2008 年金融危機之後，「拉回買進」的策略為投資人大部分的報酬來源，反倒在股市上揚時進場，並不太能夠獲得同等水平報酬，故過去來說，美股「拉回買進」是投資人最主要的策略之一。

逢低買進在金融危機後帶來大部分的報酬

然而，Metli 指出，目前市場環境正在改變，全球許多央行停止或降低量化寬鬆的政策，使得市場流動性變差。

此外，美國稅改所帶來的營收增長動力也已漸漸退去，投資者開始質疑企業的營收能力；另一方面，股市不良的表現與波動性，也正在限制投資者們的風險偏好。

但上述種種原因，已使得過去「拉回買進」的美股策略，已無法展現如同過去一般的報酬。

統計自 2005 年至 2017 年止，只要標普 500 指數週 K 線收跌，但是在當週買入股票後的報酬率卻是皆為正向； 然而此種狀況在今年已發生轉變，按照此策略操作的投資者，反而是蒙受了巨大損失。

今年「拉回買進」的報酬率，13 年以來首度出現虧損

造成此現象的主因之一為全球央行正在降低流動性，以及美國聯準會持續升息步伐，聯準會今年已升息 75 個基點，市場預期該行將在 12 月再度升息 25 個基點。這代表著，對於企業和投資者來說，過往可用來購買資產的「低資金成本」，已不復見。

除了聯準會實施縮減資產表措施外，英國央行、日本央行與加拿大央行皆在減少購債額度、再加上貿易戰衝擊，近期財報週企業的營收表現部分，許多標普 500 公司以及納斯達克 100 公司，也是下修營收預測。

央行資產負債表變動情況 (左) 企業下修營收預期 (右)

與此同時，避險基金和主動型基金在過去 3 個月的績效表現亦是呈現下滑，而當基金經理人嘗試「拉回買進」策略卻無法獲利時，他們將改變其投資行為。

避險基金 (左) 和主動型基金 (右) 的過去 3 個月的表現

Metli 指出，這不代表股市不會反彈，但他認為之後的反彈可能無法維持太久，所以此時投資者應該適逢反彈賣出股票，而不是追求「拉回買進」。