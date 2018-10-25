〈道瓊重挫600點〉美股大跌 找誰避險？德銀高喊「瑞郎」

瑞士作為國際上的永久中立國，法郎也被投資者認知為最佳的傳統避險貨幣，意思是不容易被市場波動、意外事件或政治因素等影響的保值貨幣，時常成為投資者轉移資金的首選。

然而德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略分析師 Robin Winkler 認為，德國國債殖利率走揚以及美國稅改引起的資本外流，可能是導致瑞郎不再具有避險元素的主要原因，但瑞士強健的經常帳順差和本土投資偏好，仍會繼續支撐瑞郎未來的走勢。

Winkler 指出，儘管德國國債殖利率時常被視為瑞郎貶值的因素之一，但實際情況卻更為複雜。

本 (10) 月稍早時候，歐元對瑞郎匯率在德國國債利差擴大，以及標普 500 指數回調的情況下依舊上升，不同與以往出現風險事件或經濟動盪時的情況。

紅：德、義利差 黑：歐元兌瑞郎 圖片來源：德意志銀行

而今年 5 月德、義兩國公債殖利率利差拉升，導致歐元 / 瑞郎大幅下滑，9 月利差再度擴大也沒能阻礙歐元兌瑞郎從低點拉起的反彈。

股市情況亦然，今年 2 月全球股市下跌導致歐元兌瑞郎從 1.17 下滑到 1.14 關口，然而近期的股市動盪卻沒有先前的類似反應。

標普 500 指數與歐元兌瑞郎走勢關係 (圖：德意志銀行)

Winkler 認為，導致上述情況發生，最好的解釋是德國 10 年期公債殖利率從 8 月底就大幅上升，儘管 9 月發生義大利財政預算案遭歐盟拒絕時，導致殖利率出現一波下滑，但是德債殖利率在全球股市暴跌之際，依舊展現了良好的彈性。

Winkler 表示，德意志銀行認為德債 10 年期殖利率將在今年抵達 0.9%，明年進一步提升至 1%，若從歷史走勢來看，德債殖利率會成為判斷瑞郎長期走勢的重點參考指標，若殖利率仍是影響瑞郎的關鍵因素，這意味著瑞郎依舊有升值空間。

德債殖利率與瑞郎的長期走勢關係 (圖：德意志銀行)

Winkler 最後表示，上升的德債殖利率雖然可能導致瑞郎外流增加，但瑞郎的流動性依然會由強健穩定的經常帳順差所支撐，加上美國稅改造成的資金外流不可能持續太久，因此仍看好瑞郎的後市表現。