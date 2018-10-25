「國家隊」出手? 港股收市只跌255點U+A0 融創彈5.7%

美股急挫再次引發環球大跌市，港股開市跟隨大幅滑落；惟傳出「國家隊」已入市支持A股，午後港股跟隨A股反彈，以全日高位收市，最終跌255點。

10月25日，港股開市已見低開483.06點，於10:00左右跌至日內低位24653.79點，最多跌595.99點；之後跌幅略為收窄；中午後跌幅顯著收窄，並以全日最高位收市，恒生指數報24994.46點，跌255.32點或1.01%；成交金額1060.7億港元。

恒生國企指數收市報10176.56點，跌49.85點或0.49%。

10月恒生指數期貨於15:45報24901點，跌311點；未平倉合約逾15.7萬張。

11月恒生指數期貨報24937點，跌284點；未平倉合約逾1.7萬張。

外電引述知情人士報道，中國政府努力防止股市崩盤，「國家隊」過去一周一直在有針對性地買進股票，今日買入券商和地產股。

美股昨日遭血洗，道指暴跌600點，納指重挫4.4%，標普跌超3%後。美國 9 月新屋銷售按月下跌 5.5%至 55.3 萬間，創近兩年低位；市場關注2019年企業盈利表現沒能持續今年強勢，均觸發美股急挫。

騰訊(00700-HK)收市報269港，跌6.8港元或2.5%，連跌3天，繼續成為主要沽售對象。

中國平安(02318-HK)收市報75.4港元，跌0.5元或0.7%；建設銀行(00939-HK)收市報6.2港元，跌0.02港元或0.3%。

中國海洋石油(00883-HK)受沽壓。收市報13.18港元，跌0.4港元或2.9%。沙特發布支持油市供應言論後，油價急跌後持續低位徘徊。15:45左右布蘭特原油每桶75.65美元，跌0.68%或0.52美元。

舜宇光學(02382-HK)連續兩天急挫，收市報72.45港元，跌6.05港元或7.7%。摩根士丹利發表報告指，指歐菲科技(002456-SZ)計劃收購富士天津的交易，業務將擴展至車載鏡頭業務，料短期對舜宇光學科技的影響有限。但關注歐菲科技會否藉今次槓桿式收購將相關專利擴展至車載及手機鏡頭客戶。該行給予目標價95港元。

香港金管局9月正式推出「轉數快」服務，有市民於網上應徵工作時提供身份證照片及銀行賬戶號碼，當日即被轉走賬戶存款，損失由1萬多元到近10萬元不等。事件對香港銀行股受壓。中銀香港(02388-HK)收市報32.2港元，跌0.75港元或2.3%。

環球跌市中，滬深300指數收市扭轉跌勢，微升6點至3194.31點。追蹤A股指數基金逆市而上，南方A50(02822-HK)收市報12.7港元，升0.04港元或0.3%；安碩A50(02823-HK)收市報12.42港元，升0.04港元或0.3%。

融創中國(01918-HK)似乎已尋得底部反彈，連續3天企穩在20港元或以上，今天收市報21.2港元，升1.15港元或5.7%，連升兩天。

文: 周燕芬