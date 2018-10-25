美股10月股災 投信：短線過度修正 靜待投資價值浮現

美股 10 月以來波動劇烈，投信表示，美股短線上快速的修正，主要反映市場對於前景缺乏信心所致，認為美股回檔主要是短線過度修正，評價面亦漸趨合理，投資人可靜待市場信心回穩，伺機留意投資機會。

安聯投信海外首席許家豪表示，近日市場下跌除了反映部分企業財報表現不如市場預期外，主因仍是延續兩周前擔心科技股成長動能減緩，獲利了結賣壓拖累市場，其他市場雜音亦干擾投資氣氛。

其中，中美貿易戰尚未明朗化、美期中選舉選情膠著可能影響美總統川普後續刺激政策實施等。另一方面，市場目前擔心聯準會升息步調可能加快的預期心理，也是壓抑近期股市信心支撐的另一個因素。

面對市場接連且快速的修正，許家豪認為，市場雖陷入急跌，但部分投資價值也在浮現，建議可優先觀察 S&P500 等大型股的表現，作為投資上的參考依據。

許家豪表示，以美股 S&P 500 指數為例，觀察過去 3、40 年，如果當年度出現負報酬，通常同期間這些大型企業的獲利成長表現亦多為負；換言之，企業獲利若仍是正成長，則當年度股市表現也多為正報酬。

針對部分股財報表現和展望不如預期，許家豪認為，雖然目前仍在下修過程中，但根據預估數字來看，今明兩年仍可望有兩位數的成長，如果參考歷史經

驗，今、明兩年企業獲利維持正成長對股市未來走向仍應有正面助益和支撐力道。

許家豪表示，目前美股預期本益比回落至接近十年平均的水位，為 2016 年 2 月以來低點，且與 9 月底相比，未來 12 個月獲利展望不減反升，顯示市場可能陷入過度悲觀。

在投資建議上，安聯投信表示，當前市場雜音較多、削弱市場投資信心，建議短線保守看因應，減少市場震盪對資產的影響。

整體而言，安聯投信認為，整體而言基本面並沒有轉空，投資人可靜待信心回穩並伺機佈局；中長期而言，全球經濟仍穩健成長，美國更是經濟成長的火車頭，建議仍以美元強資產為配置核心；至於新興市場則可留意，亞股中的台股和陸股、亞債的反彈機會。

