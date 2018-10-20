熱門股—蘋果新機轉單可期 鎧勝-KY周漲逾2成

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 近期受到非台系蘋果 iPhone 新機金屬機殼供應商中國廠區出包影響，可望受惠轉單效應的利多消息推升股價走強，上周股價破底後，本周逆勢反彈，連續拉出 5 根紅日 K 棒，並一舉收復上周失守的五日線、十日線與月線，股價周漲幅約 23%。

業界傳出，一家非台系蘋果 iPhone 新機金屬機殼供應商中國廠區出包，在蘋果最被看好的新機 iPhone XR 將邁入量產與開賣之際，為供貨情況再添不確定性。為降低可能發產生的問題與風險，蘋果已對可成、鎧勝 - KY 與鴻準增加供貨，為即將迎接出貨旺季的機殼廠增添轉單利多。

鎧勝 - KY 今年為首度打入蘋果 iPhone 機殼供應鏈，供貨占比雖低於可成與鴻準，但明年起可望提升。鎧勝 - KY 董事長程建中先前表示，今年打入主要客戶手機產品供應鏈，加上主要客戶將發表新款筆記型電腦產品，是下半年鎧勝發展重點，若需求面佳，下半年營收可望逐季走揚，第 4 季毛利率可望回溫，全年營收表現也有機會優於去年。

鎧勝 - KY 第 3 季合併營收 77.15 億元，季增 26.7%，年減 15.7%。第 2 季稅後虧損 9.24 億元，較上季虧損擴大，也較去年同期轉虧，每股虧損 2.2 元；上半年稅後虧損 14.2 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 3.52 元。