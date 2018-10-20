〈觀察〉iPhone XR開賣有熱度 溫暖了供應鏈的心

蘋果今年新 iPhone 分兩波上市，兩款 OLED 版先開賣，較低價的戰鬥版 LCD 版本 iPhone XR 約晚 1 個月上市，將在 26 日開賣，並於 19 日展開預售，從台灣五大電信商反映出的市場預購狀況熱烈，加上整體蘋果供應鏈先前已顯現的上下游拉貨時序實際數據，讓供應鏈對於 iPhone XR 帶動業績的信心增強。

PCB 廠就華通 (2313-TW) 9 月營收 以 52.56 億元創今年新高，月增 6.11%，年減 4.77%，iPhone XR 自 10 月開始對華通拉貨，來自 EMS 廠下單量遠較目前銷售中的高價版 iPhone XS 系列多，但下單量不等於提貨量，華通在 10 月初仍難確認本月營收會有如何的表現。

大立光 (3008-TW) 9 月營收則未如市場傳的月衰退，反以 55.18 億元連續 7 個月成長，並創 10 個月來新高，讓華通大大鬆了一口氣，其主要原因在於，依照蘋果供應鏈上下游拉貨時序實際數據，大立光蘋果機種新鏡頭出貨時程，多早於 PCB 主板約一個月，大立光 iPhone XR 搭載單鏡頭的出貨，能維持 8 月的出貨搭載雙鏡頭 iPhone XS 金額以上水準，也顯示，至少 10 月 iPhone XR 主板出貨金額的大幅成長不成問題。

此外，蘋果 iPhone XR 的 EMS 廠拉貨動力強，另一受惠者為玉晶光 (3406-TW)，玉晶光在 iPhone XR 系到產品為首度取得蘋果手機後鏡頭的訂單，其單價較高，對營收挹注明顯加大，但法人指出，縱然後鏡頭產品的加入玉晶光有助營收，但玉晶光相對新料號的生產良率掌握程度，對其獲利具關鍵地位。

玉晶光 9 月受客戶端拉貨力道趨緩影響，營收為 7.87 億元，月減 4.33%，年減 14.63%，第 3 季營收 23.44 億元，季增 44.59%，年減 1.23%，累計前 9 月營收為 57.87 億元，年增 9.77%；隨著交貨蘋果 iPhone 手機光學元件，玉晶光也從供應前鏡頭，邁向往高價後鏡頭供應的新紀元，且由於玉晶光 iPhone XR 後鏡頭獲認證，將挹注玉晶光 10 月業績新動能。