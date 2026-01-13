鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-13 15:25

根據傑昇通信統計 2025 年 12/1-12/31 門市手機銷售價格，公佈十二月降價手機最新排名，罕見多達十一個品牌入榜，迎來年度最激烈的換機決戰時刻。傑昇通信分析，本月單機整體累計降幅縮小至 3% 至 27% 的區間，單月降幅則維持在 2% 至 18% 之間，顯見年末大關，確實帶動通路加速調降售價。

在這波降價潮中，降價金額達 3 千元的降價冠軍是 iQOO 15（16GB/512GB），三星的 Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）則以累計超過 1.6 萬元的金額，拿下總降價金額冠軍。

‌



盤點 2025 年末換機最超值的機型，主打極致電玩體驗的 iQOO 15（16GB/512GB）格外受矚目。vivo 旗下子品牌 iQOO 15 上市僅一個月，便祭出直降 3,000 元（約 10%）的優惠折扣，成為當月降價金額最大的單一機型。

全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信表示，手機市場銷售方案多元、加上年底促銷活動加持等強而有力的誘因，iQOO 作為首次正式引進台灣的品牌，面對已經成熟的電競手機市場，必須透過上市初期即大膽讓利的定價策略，來建立品牌知名度與搶占遊戲手機市佔率。

以月降幅來看，在本次降價榜中，Nothing 推出的 CMF Phone 2 Pro（8GB/256GB）以 18% 跌幅位居冠軍，這款手機從上市初期的 10,990 元下修至 8,990 元，正式跌破萬元大關。

傑昇通信指出，CMF Phone 2 Pro 最大的特色在於其獨特的可更換式後蓋設計與極具工業設計感的外觀，雖然屬於相對分眾的機型，但在降至 8 千多元的價位段後，對於追求個人化風格及預算有限的消費者而言，極具入手價值。

蘋果在 12 月降價榜中占有三席，是入榜數量最多的品牌。降價最為明顯的 iPhone 16（256GB），較原價再降 8,910 元，以高達 27% 的總降幅居冠；相比之下，傑昇通信坦言，最新的 iPhone 17 系列及 iPhone Air 因推出時間較短，降幅有限，但也有數千元的調整，而降價最多的 iPhone Air（512GB），累計總降幅達 13%，總降價金額來到 5,910 元。

有趣的是，熱銷全台的 iPhone 17（256GB）雖然價格相對強韌，本月累計降價金額來到 2,410 元，總降幅約 8%，傑昇通信認為，對於預算靈敏的果粉來說，標準版 iPhone 17（256GB）價格小幅鬆動是正面訊號。

與此同時，定位於商務金字塔頂端的三星 Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）累計降價金額高達 16,410 元。傑昇通信觀察，隨著上市時間的推進，摺疊機市場競爭加劇，通路必須透過更顯著的價差來吸引原本觀望的頂級消費者，年底降幅越拉越大，折扣幾近歷史低點。