鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-13 07:00

多家媒體報導指出，蘋果首款摺疊手機 iPhone Fold 可望於 2026 年底推出，最快納入 2026 年秋季 iPhone 新機發表陣容，預料將成為歷來設計與定位變化幅度最大的 iPhone 機型之一。

隨著三星等競爭對手持續推進摺疊手機產品線，外界對蘋果切入該市場的期待逐年升高。

‌



iPhone Fold 被視為 iPhone 多年來最大幅度的設計變革，象徵蘋果正式進軍摺疊手機市場，外界預計蘋果將以特有的「極簡機械美學」打造 iPhone Fold，區隔市場競爭。

上市時間

根據多方消息彙整，iPhone Fold 最早的傳聞可追溯至 2017 年，但因技術挑戰，特別是鉸鏈問題，上市時程多次延後。

多數消息顯示，iPhone Fold 將於 2026 年秋季與 iPhone 18 Pro 系列同步推出，不過，也有部分消息指出，螢幕供應、設計問題、轉軸技術仍存在挑戰，不排除上市時程延後至 2027 年。

外型設計

iPhone Fold 將與傳統 iPhone 呈現明顯差異，採用書本式設計。

iPhone Fold 外型採書本式摺疊 (圖：翻攝 appleinsider)

傳聞指出，iPhone Fold 外型採書本式摺疊，展開後主螢幕尺寸約 7.76 吋，外觀接近 iPad mini，但略小於現行 8.3 吋版本。

為容納大尺寸內螢幕，機身在摺疊狀態下將更寬、更接近方形，與傳統修長型 iPhone 不同。

相關 CAD 圖顯示，摺疊時機身尺寸約為寬 3.3 吋、高 4.75 吋，顯示設計取向已明顯偏向多工與內容瀏覽用途。

厚度、解析度

iPhone Fold 也被認為將延續蘋果對輕薄化的追求，傳聞指出，厚度在展開時約 5.64 公釐，摺疊時略高於 11 公釐，以避免摺疊後機身過於笨重。

內側摺疊主螢幕的前鏡頭則有望首度採用螢幕下隱藏式前鏡頭設計 (圖：翻攝 appleinsider)

內側摺疊螢幕解析度據稱達 2,713 x 1,920，這反映了寬高比的變化，但會高於 iPad mini 的解析度。

螢幕品質是 iPhone Fold 研發重點，蘋果傳出最終選定三星顯示 (Samsung Display) 作為主要面板供應商，為其提供新一代混合式 OLED 面板，結合玻璃與柔性基板設計。

螢幕「零摺痕」？

蘋果力求消除摺疊折痕，據傳在多次嘗試後，已決定採用三星較為成熟的技術方案。相關顯示技術也被認為已於今年消費性電子展 (CES) 亮相，未來可能同時應用於其他摺疊裝置。

(圖：翻攝 appleinsider)

外接螢幕

除了內側可折疊大螢幕，iPhone Fold 也預期配備外接顯示器，使 iPhone Fold 摺疊時仍可如一般 iPhone 使用，尺寸為 5.49 吋，解析度 (12,088 x 1,422) 與像素密度 (460ppi) 與現行機型相近。

液態金屬鉸鏈

鉸鏈 (轉軸) 一直是蘋果工程師和供應商的難題，導致一些複雜的機械裝置出現在專利中。

iPhone Fold 預期主打液態金屬鉸鏈，外側螢幕則採用打孔式鏡頭 (圖：翻攝 appleinsider)

iPhone Fold 預期主打液態金屬鉸鏈，實現無痕螢幕，這種材料具有更優異的抗彎曲、抗變形和抗壓性能，強度和硬度是鈦合金的 2.5 倍。更重要的是，它的重量還相對較輕。

相機

在相機配置方面，iPhone Fold 預期將延續高階規格，重點在於「螢幕體驗與形態創新」。

後置相機預計採用雙鏡頭配置 (圖：翻攝 appleinsider)

傳聞指出，後置相機預計採用雙鏡頭配置，而非 Pro 系列常見的三鏡頭設計。iPhone Fold 預計將搭載主鏡頭與超廣角鏡頭，畫素達 4,800 萬。

內側摺疊主螢幕的前鏡頭則有望首度採用螢幕下隱藏式前鏡頭設計，以維持顯示完整性，外側螢幕則採用打孔式鏡頭，供摺疊狀態下進行自拍與視訊通話。

由於主螢幕被視為 iPhone Fold 的核心體驗，蘋果據稱將盡力維持其視覺完整性。在此設計思路下，預期不會出現瀏海，也不會採用動態島形式來容納前鏡頭。透過將鏡頭隱藏於螢幕下方，蘋果希望讓展開後的顯示區域保持乾淨、連續，突顯大尺寸摺疊螢幕的沉浸感。

定價最貴