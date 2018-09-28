新聞

行政院成立AI on Chip計畫小組 聚焦四大AI議題

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏擔任「AI on Chip示範計畫籌備小組」總召集人。(圖：行政院提供)
行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏擔任「AI on Chip示範計畫籌備小組」總召集人。(圖：行政院提供)

行政院繼年初通過「台灣 AI 行動計畫」後，今 (28) 日宣佈成立「AI on Chip 示範計畫籌備小組」，未來將聚焦「半通用 AI 晶片」、「異質整合 AI 晶片」、「新興運算架構 AI 晶片」與「AI 晶片軟體編譯環境開發」等四大議題，盼能建立世界領先的 AI 晶片供應鏈。

行政院今日表示，在緊密結合經濟部「AI 領航推動計畫」與科技部「半導體射月計畫」、「AI 創新研究中心計畫」後，今日成立「AI on Chip 示範計畫籌備小組」，將由行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏擔任總召集人、經濟部次長龔明鑫及科技部次長許有進擔任共同召集人。

「AI on Chip 示範計畫籌備小組」將結合產官學研能量，串聯產業上、中、下游資源，聚焦「半通用 AI 晶片」、「異質整合 AI 晶片」、「新興運算架構 AI 晶片」與「AI 晶片軟體編譯環境開發」等四大議題，建立世界領先的 AI 晶片供應鏈。

蔡志宏表示，國內外軟硬體科技大廠如 NVIDIA、Intel、Google、Microsoft、聯發科 (2454-TW)、台積電 (2330-TW) 等，皆投入大量資源以掌握 AI 晶片發展先機，而台灣不但具備領先世界的半導體供應鏈，也擁有世界一流的系統設計及製造能力，若能串連台灣 AI 及半導體 / 晶片設計產業，將可孕育出全球獨一無二的 AI 晶片產業生態系。

許有進指出，AI on Chip 示範計畫籌備小組將以四大議題分組，並將廣泛納入科技部「半導體射月計畫」的相關學界動能，其中，「半通用型 AI 晶片」著重在發展特定應用的邊緣運算推論及學習晶片；「異質整合 AI 晶片」將可把不同晶片透過異質整合技術提升系統效能，降低耗電，並縮小體積以便 AI 系統方便應用於更多情境。

「新興運算架構 AI 晶片」強調發展前瞻晶片架構及材料，以大幅突破目前 AI 的耗能及運算效能瓶頸；「AI 晶片軟體編譯環境開發」則會提供最適化的 AI 晶片軟體開發環境，以充分發揮 AI 硬體效能。

龔明鑫表示，AI on Chip 示範計畫籌備小組將分為兩階段，第一階段將整合各議題的目標與應用範圍，透過專家及業界討論，擬定研發主題與目標，第二階段則是正式成立 AI 晶片聯盟。

留言載入中...

相關新聞