格芯擬砸160億美元擴產 強化美國晶片供應鏈
美國最大特殊晶片代工業者格芯 (GlobalFoundries / 格羅方德)(GFS-US) 周三 (4 日) 宣布，將投資高達 160 億美元，以擴大在美國的生產與研發，反映人工智慧 (AI) 需求激增及供應鏈安全考量，並強調將持續與川普政府合作，推動美國半導體產業發展。
根據格芯最新聲明，該公司將斥資 130 億美元擴充位於紐約及佛蒙特州的既有工廠，另將投入 30 億美元用於美國先進封裝及其他新興技術的研發。
執行長布林 (Tim Breen) 受訪時表示，此次計畫沒有公布詳細的支出時程，將視市場供需彈性調整，以配合客戶需求。他指出，客戶正在尋求更多在地生產，以降低對特定地區供應商的依賴，「供應安全很重要」，尤其過去六個月，美國客戶對本土生產的需求明顯增加。
布林強調，AI 浪潮推升資料中心與通訊設備對高效能、低功耗晶片的需求，這是格芯此次擴產計畫的戰略回應。格芯主要生產所謂「成熟製程」的關鍵晶片，雖非業界最先進技術，但用於電源管理及資料流控制等重要元件，是 AI、電動車及量子運算等新興市場的關鍵環節。格芯指出，公司將專注於包含光子技術、氮化鎵材料及封裝技術等領域，這些技術正成為晶片產業利基市場的重要布局。
格芯總部位於紐約州馬爾他，前身為超微 (AMD-US) 的晶片製造部門，與特許半導體 (Chartered Semiconductor) 合併後，成為橫跨美國、德國及新加坡的全球晶片代工業者。該公司目前大部分股權由阿布達比政府持有。
過去五年，格芯年均資本支出約為 14 億美元，遠低於英特爾 (INTC-US) 及三星每年數百億美元的擴產規模。然而，受惠於 AI 及車用電子需求成長，格芯決定加大投資力道。
布林表示，此次加碼的 30 億美元研發預算，將投入三大領域：一是晶片先進封裝，二是可應用於量子運算處理器的矽光子技術，以及三是應用於電動車和其他電源管理的氮化鎵技術。
格芯表示，這項新計畫已獲蘋果 (AAPL-US)、高通(QCOM-US) 及通用汽車 (GM-US) 等主要客戶的支持。總統川普則將此視為其產業政策成功的證明，並大力推動美國在地供應鏈布局。
儘管此次投資未提供具體執行時程，但分析人士認為，隨著 AI 及地緣政治風險持續升溫，格芯的策略性擴張將有助於強化美國半導體供應鏈的韌性。
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