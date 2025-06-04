鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-04 20:40

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美元指數 3 日擺脫頹勢展開反彈，主要亞幣普遍回檔，新台幣兌美元今 (4) 日受到出口商拋匯影響，又升回 29 字頭，終場升值 5.3 分，收在 29.952 元，終止連 3 貶，台北及元太外匯市場總成交值 17.915 億美元，整體交投仍偏清淡。

〈台幣〉亞幣走勢不同調 終止連3貶又升回29字頭。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 30.02 元開盤，最高升抵 29.933 元，外匯交易員指出，滿手美元的出口商近期穩定掛單賣匯，因此，匯價在 30 元附近壓力相當大，外資操作並無明確方向，但台股強勢走高，外資今天確實也有較多匯入，相對而言，買匯力道較為空虛。

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觀察主要亞幣今天表現，根據央行統計，日元重挫 0.88%，新加坡幣貶值 0.23%，人民幣小貶 0.01%；韓元方面，由於韓國選出新總統李在明，韓元逆勢升值 0.37%，新台幣亦升值 0.18%，表現相對較強。