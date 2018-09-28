三大法人買超38.75億元 台積電獲外資連10買 大立光由買轉賣

台股今 (28) 日開高震盪拉回，鴻海尾盤爆量成交，守住紅盤，加上投信季底作帳效應，台股大盤終場跌幅收斂，下跌 27.85 點、 0.25 %，以 11006.34 點作收，成交量 1370.02 億元。三大法人合計買超 38.75 億元，外資買超 25.05 億元，投信買超 1.87 億元，自營商買超 11.83 億元；期貨部分，外資期貨淨多單則減碼 5366 口至 31973 口，外資期現貨走向不一；個股方面台積電獲外資連 10 買，大立光則由買轉賣。

台股今日雖然遇上投信既底作帳，不過蘋概三雄熄火，盤中交戰 11000 點關卡，終場靠鴻海急拉尾盤，指數跌幅收斂，三大法人合計買超；台指期部分，外資多單未平倉口數來到 31973 口，投信加碼空單 353 口，未平倉口數來到 23274 口，自營商則減碼空單 184 口，未平倉口數 83 口。

蘋概三雄中，鴻海連續 4 日獲外資買超青睞，台積電則是連 10 日買進，不過，外資對大立光變心，由買轉賣。金融股部分，兆豐金、中信金、永豐金、新光金、開發金等同步獲得外資買進。

外資集中市場今日買超第 1 名為元大滬深 300 正 2 為 18584 張，第 2 名大同 13062 張，第 3 名兆豐金 11718 張，第 4 名中信金 10201 張，第 5 名中鋼 9500 張，第 6 名鴻海，買超 8716 張，第 7 名台泥，買超張數為 7852 張，第 8 名為元大台灣 50，買超 6660 張，第 9 名永豐金，買超 6136 張，第 10 名新光金，買超 5916 張。

外資集中市場今日賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超 14121 張，第 2 名富邦 VIX，賣超 8299 張，第 3 名華航，賣超 6309 張，第 4 名南亞科，賣超 5548 張，第 5 名為華邦電，賣超 4983 張，第 6 到 10 名分別是元大金，賣超 4240 張；華通，賣超 4185 張；和碩，賣超 4137 張；群創，賣超 3618 張；元太，賣超 2332 張。

投信今日買超第 1 名為兆豐金 7194 張，第 2 名為欣興 2226 張，第 3 名為開發金 1845 張，第 4 名為亞泥 1845 張，第 5 名為中鋼 1505 張，第 6 名台泥，買超 1425 張，第 7 名中信金，買超張數為 1254 張，第 8 名為台肥 1247 張，第 9 張台達電 1081 張；賣超第 1 名為中鴻，賣超 1908 張，第 2 名遠東新，賣超 1431 張，第 3 名微星，賣超 1075 張，第 4 名世紀鋼，賣超 1000 張。

自營商今日買超第 1 名為元大滬深 300 正 2 的 54581 張，第 2 名為富邦上証正 2 的 13393 張，第 3 名為國泰中國 A50 正 2 的 8039 張，第 4 名的元大台灣 50 反 1 的 6567 張，第 5 名元大台灣 50 的 2413 張，第 6 名為欣興 2193 張，第 7 名為晶電 1011 張；賣超第 1 名為富邦 VIX 的 2714 張，第 2 名為國泰臺灣加權反 1 的 1842 張，第 3 名為鴻海 1535 張，第 4 名為台泥 1234 張，第 5 名為大成鋼 1058 張，第 6 名為台積電 1022 張。