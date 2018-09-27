鮑威爾：刪寬鬆措辭不代表利率預期改變 關稅長期下去對美國不利

美東時間 26 日 14 點 30 分，聯準會主席鮑威爾舉行新聞發布會，半小時前聯準會公布貨幣政策會議決議，宣布今年第三次升息 25 個基點，符合市場預期。

聯準會此次重新確認了未來進一步升息的預期，對 2018 年 4 次、2019 年升息 3 次和 2020 年升息 1 次預期不變，並上調了今明兩年的美國 GDP 增速預期。聯儲會後聲明刪除了「貨幣政策立場仍然寬鬆」的措辭。有評論認為，這承認了利率更接近既不讓經濟過熱也不遏制增長的中性水平。

鮑威爾在新聞發布會上回應了對上述刪除措辭的疑問，稱此舉不代表聯儲的利率路徑預期有任何改變。他重申整體金融條件仍然寬鬆，不排除一旦經濟走軟降息的可能。

鮑威爾表示，聯儲了解到企業對川普貿易政策的擔憂在升溫。他認為，目前關稅對美國經濟影響仍相對較小，長期大範圍關稅將對美國經濟不利。

鮑威爾還提到新興市場，稱新興市場的表現實際上對聯準會來說很重要。雖然承認部分新興市場面臨壓力，但他認為聯儲應該專注於美國經濟，只要美國經濟保持增長，新興市場也會受益。

另外，鮑威爾提到，部分資產價格處於歷史性區間的上端，金融脆弱性溫和，但需對脆弱性的累積保持警惕。他重申聯準會的獨立性，稱聯儲不考慮政治因素，聯儲的重點是本職工作，不是川普的推文。

鮑威爾講話期間，美元指數一度刷新日高，但此後回落。美股逐步抹平聯準會決議公布後的漲幅。10 年期美債殖利率先創日內新高，接近抹平日內跌幅，而後跌幅再度擴大。

美元指數一度升至日內高位 94.40，日內漲超 0.25%，但此後回吐漲幅，目前漲約 0.1%。

10 年期美債殖利率同樣先漲後跌，一度升破 3.09% 逼近 3.10%，但此後跌破 3.06%，發布會結束後還一度跌落了 3.04%。

資深聯準會觀察人士 Tim Duy 此後評論稱，聯準會給出的指引相對不夠明確，這是真正的轉變。他覺得，鮑威爾對發布會上提問的回答比較含糊，如果大家之前期待鮑威爾的講話會有明顯鷹派傾向，那麼這次發布會鮑威爾應該算表現得鴿派。

鮑威爾發布會要點實錄

以下為鮑威爾發布會期間主要內容，按時間順序，最新內容在最上方：

3 點 43 分

美元兌日元回吐鮑威爾發布會期間多數漲幅，發布會臨近結束前一度跌破 112.80，目前日內跌約 0.1%。

離岸人民幣兌美元在鮑威爾新聞發布會期間一度跌至 6.8873 元，目前跌超 50 點，處於 6.8730 上方。

標普 500 在鮑威爾發布會期間震盪下行，抹平日內所有漲幅轉跌。

03:29

鮑威爾聽證會結束。華爾街見聞實時新聞總結新聞發布會要點如下：

① 貨幣政策：整體金融條件仍然寬鬆；如果經濟走軟，聯準會可能降息。

② 經濟形勢：美國經濟強勁，失業率偏低，通膨將持續地保持在 2%，但薪資增幅。

③ 金融市場：部分資產價格處於歷史性區間的上端，金融脆弱性溫和，但需對脆弱性的累積保持警惕。

④ 政治干預：聯準會不會考慮政治因素，聯準會專注於本職工作。

⑤ 新興市場：對聯準會而言，新興市場的表現實際上很重要。

⑥ 貿易問題：長期而言，關稅將不利於美國；並不知道關稅對通膨的支持作用是一次性的、還是更長期性的。

3 點 26 分

鮑威爾稱，美國的財政道路在很長一段時間內都是不可持續的，這點無可迴避。既然經濟處於或接近充分就業，利率又低，現在是解決赤字問題的好時機。

3 點 24 分

問及部分新興市場的不穩定性，鮑威爾稱，對聯準會而言，「新興市場的表現實際上很重要」。

鮑威爾承認部分新興市場正經受嚴峻的問題。但他指出，新興市場受限於規模相對較小，那些國家特別脆弱，它們的弱點是眾所周知的。

鮑威爾認為，聯準會不能太擔心聯儲政策對新興市場的影響。一些新興市場國家承受壓力，但不是大部分都如此。他強調，當美國的貨幣政策聚焦於本國經濟時，包括新興市場在內，大家都會受益。

「一個強大的美國經濟會支持全世界的需求。所以我們會繼續儘可能透明地執行美國的貨幣政策。」

3 點 21 分

鮑威爾稱，整體通膨暫時從油價獲得支撐。財政政策已經產生重大的長期性經濟影響。

美國的財政處於不可持續之路上，最終，美國得面對財政問題。

3 點 14 分，

鮑威爾稱，聯準會不時會調整長期預期。預計長期性中性利率不會戲劇性地恢復。通膨合理地處於目標。

3 點 04 分

鮑威爾稱，他認為貨幣政策仍然寬鬆。利率仍然低於聯儲官員預期的中性利率水平。

3 點 02 分

鮑威爾稱，白宮的確向他諮詢了聯儲理事的可能人選，但提名人選的決定完全在白宮和川普總統掌控中。期待聯準會提名官員獲批。

在槓桿貸款上，銀行業承擔的風險低於從前。聯準會正在監控槓桿貸款。總體來看金融脆弱性適度，有關槓桿貸款標準的監管指引不是強制性的。

2 點 59 分

美國 30 年期公債殖利率逼近日內低點，報 3.200%。美股銀行股普遍回吐聯準會升息以來的全部漲幅，並繼續下跌，觸及日低；摩根士丹利跌約 0.5%，美國銀行跌近 0.9%，高盛跌幅擴大至 0.9%，富國銀行跌 1.2%。

2 點 55 分



鮑威爾：勞動參與率意外地偏上行。勞動參與率已經推動失業率進一步下降。聽到許多人表示勞動力短缺。很難知道 2020 年財政政策的最終效果會怎麼樣。

2 點 54 分

鮑威爾稱，聯準會會對重大、持續的市場形勢作出回應。如果經濟走軟，聯準會可能會降息。

2 點 54 分

標普 500 指數回吐聯準會決議以來的全部漲幅；道瓊斯指數漲幅縮窄至 30 點。

2 點 54 分

阿聯酋央行將基準利率提高 25 個基點。

2 點 51 分

鮑威爾：2018 年，美國經濟的強勁程度超過預期。減稅和擴大開支已經推動美國經濟增長。油價上漲可能也對經濟有利。增長形勢受到高水平信心的支撐。我們希望，減稅會極大程度上影響供給側。現在研判減稅對供給側的影響還言之過早。我相信，我們會上調對潛在增速的預估。如果通膨意外上升，聯準會能加速行動。

被問及貿易關繫緊張和關稅會對 CPI 有何影響，鮑威爾稱，聯準會在仔細觀察，但迄今為止聯儲官員並未發現通膨因關稅而走高的跡象。大宗商品價格因關稅上漲可能導致企業上調價格，但聯儲官員沒有從數據中看到商品漲價推升通膨和勞動力短缺等供應側受限現象。

2 點 48 分

鮑威爾：我們一直在聆聽企業對川普貿易政策的顧慮，擔憂情緒在升溫。很難判斷川普關稅的影響有多大。

目前很難看出貿易形勢緊張和關稅對美國的總體影響。放在美國經濟總體格局中看，關稅影響「仍然相對較小」。

「我會更擔心的是長期來看會怎樣發展。如果長期仍存在普遍的關稅，那對美國經濟會不利。」

2 點 46 分

鮑威爾稱，金融環境很重要，部分資產價格處於歷史性區間的上端。在我看來，金融領域的脆弱性是溫和的，但需要對脆弱性的累積保持警惕。

此後美元走高，美債價格下跌、殖利率上揚。

美股開始回吐聯準會公布升息聲明後的漲幅。

2 點 43 分

被問及聯準會的低通膨和失業預期是否完美得無法成為現實，鮑威爾說，聯準會處於一個通膨預期被牢牢錨定的新環境下。自 20 世紀 60 年代以來，通膨進程大幅改變。如果通膨路徑發生變化，我們將調整政策。

2 點 40 分

美元兌日元升至 113.12，創兩個月新高。

2 點 39 分

鮑威爾：我們極度專注於聯準會職責。我們不會考慮政治因素。（被問及川普施加的壓力，稱）聯準會關注於本職工作，而不是川普的推文。

「我們的注意力完全放在履行自身使命，試圖讓貨幣政策實現價格穩定背景下的就業最大化。那就是我們做的，我們不考慮政治因素。」

2 點 37 分 鮑威爾稱，金融系統比十年前強勁得多。他強調，聯準會仍預計未來會循序漸進升息。放棄政策仍然寬鬆的措辭不意味著利率預期有任何改變，而是承認，經濟表現正符合預期。

「那不是任何政策可能路徑有任何改變的信號，相反，它是政策執行符合我們預期的信號。」

2 點 36 分

鮑威爾稱，FOMC 預計，通膨將持續地保持在 2%。在任何特定的時候，美國通膨可能會高於、或低於 2%。對通膨的預估中值非常接近 2%。預計原油價格對美國通膨的影響將是暫時性的。

2 點 34 分

鮑威爾稱，美國金融體系會更加強大。逐步恢復到正常利率水準有助於維持美國經濟。聯準會預計就業市場將保持強勁。

2 點 30 分

鮑威爾宣讀事先準備的講稿，解釋為何決定再次升息。稱美國經濟強勁，失業率偏低，勞動參與人數增加，薪資上漲。但並非一切都很完美，也不是所有美國人都從中受益。聯準會正竭盡所能，以維持經濟的強勁表現。

聯準會一直在讓利率漸進地重返常態。今天的升息體現出經濟強勁。