〈Fed八度升息〉會後聲明偏鷹派 元大寶華看年底「篤定」再升

美國聯準會 (Fed) 一如預期升息，且會後聲明移除掉貨幣基調依然寬鬆的字眼，元大寶華綜合經濟研究院今 (27) 日指出，這次 Fed 會後聲明釋放的訊息偏向鷹派，顯示其對於經濟現況與展望相當樂觀，且無視貿易戰的升溫以及減稅政策效力減弱，因此，年底 Fed 將會「篤定」升息。

不過，元大寶華分析，Fed 這次移除貨幣政策依然寬鬆的字眼，暗示未來貨幣政策操作將更有彈性，也就是更偏向「依循數據 (data dependent)」的模式，若未來經濟數據或金融市場稍有不穩定的情況發生，Fed 反而較之前更有可能暫緩升息。

整體來看，Fed 依然表示，勞動市場在「增強 (strengthen)」，且經濟活動是以「強勁 (strong)」的速度擴張；同時，就業的增加非常「強勁 (strong)」，且失業率依然處在低檔，且 Fed 出乎市場預期維持消費的用字，表示家庭消費支出以及商業投資活動「強勁地 (strongly)」成長。

元大寶華評析，Fed 持續用強勁一詞形容消費和投資，代表對於景氣的看法非常樂觀，從 Fed「完全維持」其經濟現況判斷的用字可知，Fed 對於景氣的看法相當滿意。

另一方面，Fed 也沒有特別提到貿易戰的風險，即便市場對於貿易戰的擔憂越來越升高，且認為減稅刺激政策的效力慢慢減退，美國經濟將減速，但 Fed 依然老神在在的看好經濟。

元大寶華認為，這種對於經濟偏樂觀的看法，暗示著除非接下來經濟「確實」減速，否則 Fed 依然將維持每 3 個月一次的緩升息速度。