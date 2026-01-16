Saks聲請破產 亞馬遜4.75億美元恐化為烏有 怒稱：將採更激烈行動

鉅亨網編譯許家華 2026-01-16 06:30

亞馬遜 (AMZN-US) 與高端百貨集團 Saks Global 之間的策略合作出現重大裂痕。亞馬遜表示，其對 Saks Global 所持有的股權「推定已毫無價值」，並已向美國聯邦法院請求駁回該零售商聲請的破產融資方案，警告該計畫將進一步降低自身回收投資的可能性。

（圖：REUTERS/TPG）

根據法院文件，亞馬遜於 2024 年 12 月向 Saks Global 投資 4.75 億美元的優先股。Saks Global 為 Saks Fifth Avenue、尼曼百貨（Neiman Marcus）與柏格多夫 · 古德曼（Bergdorf Goodman）的母公司。然而，隨著 Saks Global 本週正式聲請第 11 章破產保護，並提出總額 17.5 億美元的融資方案，亞馬遜對這筆投資的前景轉趨悲觀。

亞馬遜律師週三 (14 日) 在法庭文件中指出，Saks Global 持續未能達成既定預算，在不到一年內燒掉數億美元資金，並累積了數以億計、尚未支付給零售夥伴的應付帳款，導致亞馬遜的股權投資「現已推定毫無價值」。該文件提交時間距離 Saks Global 聲請破產僅數小時。

亞馬遜已向德州聯邦破產法院提出動議，表示仍「希望」Saks 能解決其關切，但同時警告，若情況未改善，可能被迫採取「更激烈的補救措施」，包括要求法院指派檢查人或受託人介入。

根據法庭資料，亞馬遜的 4.75 億美元投資，正值 Saks Global 以 27 億美元完成收購尼曼百貨集團之際。這項投資的前提條件之一，是 Saks 必須與亞馬遜簽署商業合作協議，在亞馬遜平台上設立「Saks at Amazon」專區銷售其商品。

依協議內容，Saks 需就平台上售出的自有品牌商品向亞馬遜支付推薦費，並保證在八年內向亞馬遜支付至少 9 億美元。亞馬遜方面指出，這些條款原本是其投資決策的重要基礎。

亞馬遜律師在法院文件中進一步主張，Saks Global 提出的破產融資計畫，將透過增加債務的方式傷害亞馬遜及其他債權人的利益。文件指出，該融資方案將使 Saks 背負「數十億美元的義務，卻未帶來實質利益」，並不當動用 Saks Global 旗下旗艦資產的價值，來支撐其他債務人，犧牲包括亞馬遜在內的債權人權益。

儘管如此，負責審理 Saks 破產案的聯邦法官仍於週三的聽證會上，批准公司動用首批破產融資資金，為其營運提供短期資金支持。