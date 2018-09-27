半導體設備前景堪憂 瑞銀下修柯林研發評級

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 將半導體設備廠商柯林研發 (LRCX-US) 的股票評級從「買入」下調至「中性」，並將其目標價格從 220 下調至 170 美元，該股在週三 (26 日) 應聲下跌。

此外，瑞銀也降低了其他三家半導體設備商的價格目標，包含應用材料公司 (AMAT-US)，艾司摩爾 (ASML-US) 和柯磊 (KLAC-US)。

瑞銀將應用材料的價格目標從 53 降至 43 美元，柯磊的目標價則是從 150 降至 140 美元。此外，艾司摩爾股票的目標價也同樣降低。分析師將應用材料評級維持「中立」，並對柯磊和艾司摩爾保持「買入」的評級。

瑞銀分析師在一份報告表示，在參訪中國、台灣、南韓、日本後，認為半導體設備市場的前景不太樂觀。瑞銀將 2019 年晶圓製造設備支出預測下調 10%，相關產業公司的銷售額和獲利預測皆遭到下修。其中，柯林研發受到晶圓廠設備支出放緩以及景氣的影響最大。該公司股價在週三下挫 1.64% 收在 148.81。

柯林研發股價下跌 (圖: 谷歌)

應用材料股價下跌 0.8% 至 38.26 美元。柯磊下跌 1.7% 至 100.58 美元。艾司摩爾股價下跌 0.7% 至 188.80 美元。

由於市場對半導體晶片產業下行週期的擔憂，半導體相關股已經承受了幾個月的壓力。

週二 (25 日) 的時候，花旗銀行也下調了七家半導體設備類股的目標價，其中也包括應用材料公司、柯磊和柯林研發。它還削減了其在先進能源工業 (AEIS-US)，布魯克斯自動化 (BRKS-US)，MKS 儀器 (MKSI-US) 和泰瑞達 (TER-US) 的目標。