川普：美國財力雄厚 貿易戰對美國經濟沒有任何影響

美國總統川普參加完聯合國大會後，週三 (26 日) 於新聞發布會上稱，先前頒布的鋼鋁稅與中國商品課徵的關稅，對美國經濟沒有任何影響。然而，這項言論卻與許多美國企業的感受背道而馳。

儘管美國企業警告關稅會造成經濟痛苦，美國總統川普週三 (26 日) 聲稱，鋼鋁稅與中國輸美商品課徵關稅，不會對美國經濟造成任何損害。

美中新一輪關稅於 9 月 24 日生效，外界普遍認為美國對價值 2000 億美元中國商品課徵 10% 進口關稅，這些稅務成本將轉嫁到美國消費者身上，感受明顯物價上漲的壓力。

川普表示，對中貿易戰無法影響美國經濟，因為美國財力雄厚。(圖：AFP)

儘管多加美國企業警告關稅造成的痛苦，川普表示，對中貿易戰無法影響美國經濟，因為美國財力雄厚。

川普統整 7 月至今對中祭出的關稅，表示美中兩國之間必須做到公平貿易，所以我們現在對價值 2500 億美元的中國進口商品課稅，握有 10%-25% 的利潤。

此外，川普形容鋼鋁稅幾乎「一夜重建」美國鋼鐵業，他聲稱，頒布鋼鋁關稅過後，美國鋼鐵公司 (United States Steel) 開設至少 8 家工廠並計畫擴大投資，紐可 (Nucor) 也在開設了工廠並計畫開設兩家小型煉鋼廠。

然而，川普的說法與許多美國企業的現況宛若平行世界，例如，福特 (週三) 宣布鋼鋁稅已讓該公司損失近 10 億美元。其他小型規模的企業被迫裁員、推遲投資計畫、重新布局產線。

受到關稅影響，洗衣機等物價通膨率顯著提高，預料經濟痛苦將影響到更廣泛的層面。