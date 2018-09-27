〈Fed八度升息〉是否跟進Fed升息 韓國央行陷兩難

美國聯準會 (Fed) 週三 (26 日) 宣布升息一碼，此舉使韓國央行 (BOK) 陷入兩難，該國疲弱的通膨與就業市場困境，造成跟進升息顯得困難。然而，與美國的利差持續擴大，恐導致資本外流，使韓元兌美元波動加劇。

Fed 將聯邦基金利率上調至 2.0%-2.25%，利率意向點陣圖 (Dot Plot) 顯示今年將再升息 1 碼，2019 年預期將升息 3 碼，韓國央行上一次升息則是去年 11 月，目前利率為 1.50%。

升息兩難困境

韓國央行總裁李柱烈週三與政府高層展開會議，討論聯準會升息對韓國造成的影響，BOK 並將於 10 月 11 日召開貨幣政策會議。鷹派央行委員 Lee Il-hyoung 從 7 月開始即強烈建議升息 1 碼，鴿派委員 Shin In-seok 則表示，升息的決定應由消費者物價指數決定，韓國該擔憂經濟放緩的問題。



另一方面，韓國執政黨與總統文在寅則希望韓國央行能進行升息，以控制首爾地區飆漲的公寓價格，政府的房地產政策，未能成功控制房價。



專家和市場觀察人士指出，升息可能會對內需和就業市場帶來沉重的打擊，因此央行應該更為謹慎處理此事。韓國國家統計局數據顯示，今年第 2 季失業人數達 110 萬人，年增 2.9%，為 1999 年以來的單季新高。

另一派人士則認為，韓國央行應該升息，以防止資本外流，韓國經濟研究院 (KERI) 週三發布研究報告指出，美國升息可能會導致韓國的外國投資減少高達 15 萬兆韓元 (134 億美元)。

KERI 研究員 Lee Seung-seok 表示，「如果韓國和美國之間的利率差距進一步擴大，外國投資者可能撤離一些在韓國和其他新興市場的資本，重組投資組合，尋求穩定的資產，例如美元。」



延世大學的經濟教授 Sung Tae-yoon 甚至建議，韓國央行應該考慮降息，以刺激經濟。

央行總裁看法

韓國央行總裁李柱烈週四 (27 日) 告訴記者，基於現在不穩定的金融與總體經濟情勢，維持貨幣政策寬鬆的立場沒有改變。他同時指出，與美國和中國的貿易衝突正在惡化，影響高於預期，此外，通膨和就業市場情況不適合升息。

韓國央行在上個月的利率會議中，以 6 比 1 的票數決定將基準利率維持在 1.50%。