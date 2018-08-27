本週操盤筆記 (0827-0831)：

一. 中國 8 月官方製造業 PMI：

本週中國官方將公布 8 月製造業 PMI，該 PMI 主要統計樣本為國企與大型企業為主，市場預期將出現小幅滑落，自前值 51.2 下降至 51.0，力守在 50 景氣分水線之上。

市場經濟學家分析，伴隨著美中貿易戰持續緊張，並且可能發展為長期態勢，雖然目前此一衝擊仍尚未反映到實體經濟之中，但若貿易戰持續下去，對中國經濟與企業的衝擊，就將開始顯現。

二. 美國 Q2 GDP 終值出爐：

此前美國公布 Q2 GDP 季增年率初值高達 4.1%，繳出自 2014 年來的最強成績，而本週美國將公布 Q2 GDP 終值，市場估計將小幅下修至 4.0%，但仍是近 4 年來的佳績。

市場經濟學家分析，川普經濟學中的減稅、放鬆監管與財政政策，已在美國的實體經濟中顯著發酵，而貿易戰也對 GDP 作出一些貢獻，因企業害怕各國的關稅壁壘，紛紛在貿易關稅實施之前對外出口和對內進口，皆幫助了 GDP 出現顯著成長。

針對美國經濟表現強勁之現況，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也在上週甫結束的全球央行年會傑克森霍爾 (Jaskson Hole) 表示，鑒於美國經濟復甦狀況良好，Fed 仍將繼續維持「漸進式」升息。

三. 中興通訊公布半年報：

本週四 (30 日) 中興通訊 (0763-HK) 將公布半年報財報，市場預期，受到美國對中興通訊晶片下達出口禁令的衝擊，與遭到美方罰款的有想，預計中興通訊半年報將出現鉅額虧損。

在今年四月中旬，中興通訊遭到美方以中興違反伊朗禁運規定為由，對中興通訊進行制裁，隨後中興通訊遭美罰款 14 億美元之後，解除了出口禁令。市場分析師估計，中興通訊認列制裁期間的營業損失與罰款之後，估計中興通訊半年報淨損將高達人民幣 70-90 億元之間。

四. 韓國央行 8 月利率會議：

本週五 (31 日) 韓國央行將公布 8 月利率決議，市場預期韓國央行仍將維持利率在 1.50% 不變。

縱使韓國央行已進入了升息循環，但由於近期韓國經濟數據表現較差，如 7 月就業數據僅比去年同期增加 5 千人，是創下 2010 年來最小的單月增加人數，市場經濟學家直言，在勞動力市場開始出現轉弱的狀況下，韓國央行 8 月升息的機會將是微乎其微。