轉向自行車 Uber短期財務恐受打擊

Uber 的執行長表示，公司正在計劃將重點從汽車轉向電動自行車和滑板車，作為長期戰略的一部分。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示，儘管該策略可能會分走 Uber 司機的收入，但有其他個人化交通工具更適合城市內的移動。他承認，在短期內這一舉措可能讓去年已經虧損 45 億美元的公司受到進一步的財務打擊。不過，有鑑於 Uber 即將進行 IPO，Khosrowshahi 認為，投資者必須意識到短期損失是實現長期目標所必需的。

「在尖峰時段，一輛大車載一個人走過十個街區實在沒有效率。我們將能夠重新塑造用戶行為增加效率，並減緩擁擠的交通，對城市本身來說也是雙贏。也許對於短期的財務不利，但從長期策略上看，這是我們該走的方向。」

Khosrowshahi 承認 Uber 在一部自行車上的收入會少於一部汽車，但他表示，如果客戶使用頻率增加，這種影響會被抵消。該公司已經在舊金山的市場中看到這樣的現象。

今年 2 月，Uber 首次在 APP 中添加了電動自行車，並於 4 月以 2 億美元的價格收購了自行車共享公司 Jump。目前在美國八個城市，包括紐約、華盛頓和丹佛，都有提供自行車，並即將在柏林推出。

Khosrowshahi 說道，目前市場上沒有單一產品可以滿足 6 兆美元的全球移動運輸市場。對於 Uber 而言，最終的競爭將是個人汽車擁有，公司也將努力打破目前的狀態，繼續推行汽車共享的觀念。

除了運輸之外，Uber 的業務也擴張到送餐服務和代理貨運等。