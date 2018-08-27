特斯拉vs谷歌Waymo 誰更值錢

近日來，谷歌母公司 Alphabet 旗下的無人駕駛公司 Waymo 不光成為媒體報導的焦點，也成為機構的寵兒。繼幾周前摩根士丹利對其給出 1750 億美元的估值後，又一家機構給出了自己的估值。

據巴倫周刊，全球投資諮詢機構 Evercore ISI 在一份報告中認為，Waymo 自動駕駛公司的估值可能達到 1000 億美元。這一估值雖然低於摩根士丹利給出的 1750 億美元，但仍遠高於特斯拉截至周五收盤時的市值 550.7 億美元。

DiClemente 稱，全球汽車運輸市場價值 5 兆美元，顯然給 Waymo 帶來了巨大的機遇。他在報告中寫道，Waymo 的機會很難低估，但卻受制於大量不可預知的情況。

為了對 Waymo 進行估值，Evercore 將重點放在了即將投入商業運行的 Waymo 自主打車服務上，該服務將與 Uber 和 Lyft 競爭。根據 1000 億美元的假設，他估計到 2022 年，這項服務每年將產生 10 億美元的收入，到 2025 年收入將增加到 100 億美元。

而在兩周前，摩根士丹利曾將 Waymo 的估值從 750 億美元大幅調升至 1750 億美元。摩根士丹利分析師 Brian Nowak 在其最新的研報中稱，Waymo 對於交通、零售以及房地產信託基金（REIT）的潛在影響，是其大幅提升估值的原因。

該行認為 Waymo 的估值主要由三部分組成：價值 800 億美元的自動出租車業務、價值 900 億美元的物流業務以及價值 70 億美元的專利許可業務。

Waymo 是從母公司 Alphabet 旗下的研發部門 X moonshots 中成長起來的獨立子公司。截至上個月，該公司的車隊在公共道路上行駛的總里程已超過 800 萬英里，公司正準備年底為亞利桑那州鳳凰城的部分居民提供一種自動叫車服務。

此外，Waymo 近期備受關注還有另一個原因，其已跟隨特斯拉的腳步，悄然在上海成立子公司。

國家企業信用資訊公示系統資訊顯示，由 Waymo 獨資的企業慧摩商務諮詢（上海）有限公司已於今年 5 月 22 日在上海自貿區註冊成立，註冊資本 350 萬元，經營範圍包括自動駕駛汽車部件及產品的設計、測試，提供相關配套服務等。

Waymo 無疑也看中了中國自動駕駛的市場。麥肯錫今年 4 月在報告中預測，中國未來可能成為全球最大的自動駕駛市場，直至 2030 年，自動駕駛相關的新車銷售及出行服務創收將超過 5000 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』