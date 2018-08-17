圖解輝達Q2財報：營收指引低於預期 盈利能力下滑 盤後收跌

輝達 (代碼：NVDA.O) 周四美股盤後公布了截至 7 月 29 日的 2019 財年第第二季 (Q2) 財報。

2019 財年 Q2 公司營收超出市場預期，但 Q3 營收指引低於市場預期。Q2 公司營收年增率增速低於上個季度的 65.6%，並且環比下降 2.6%，公司給出 Q3 的營收指引也低於分析師 33.4 億美元的預期。通用會計準則下，凈利潤年增率增 88.9%，雖然仍保持較高增速，但是相較於上個季度的 145.4%，增速大幅下滑。

從成本端來看，公司營業成本和營運費用占收入比例均有提高，導致毛利率和營業利潤小幅下滑。Q2 公司營業成本年增率增 23.8%，較上個季度的 44.7% 大幅下降，但占營收比提升至 36.8%。營運費用年增率增 33.2%，略高於上季度的 29.7%，占營收比提升至 26.2%。Q2 毛利率為 63.3%，較上個季度的 64.5% 略有下滑，同時 Q2 公司營業利潤率為 37%，也較上個季度的 40.4% 下降 3.4%。

受此消息影響，公司盤後收跌 4.62%，報 245.55 美元。

以下是輝達 2019 財年 Q2 營收和凈利潤數據：

財報數據顯示，Q2 公司營收為人民幣 31.23 億美元，高於分析師預期的 31.1 億美元，年增率增 40%，低於上個季度的 65.6%，環比下降 2.6%，低於上個季度的 10.2%。營收年增率增長主要是由遊戲平台、數據中心等高速發展對圖形處理器的強勁需求。

Q2 公司歸屬普通股東凈利潤為 11.01 億美元，年增率增 88.9%，低於上個季度的 145.4%，環比增 35.3%，增速略低於上季度的 38.8%; 非通用會計準則 (Non-GAAP) 下，歸屬普通股東凈利潤為 12.10 億美元，年增率增 90%。

Q2 每股攤薄收益為 1.76 美元，高於華爾街分析師平均預期為 1.66 美元，與上年同期的 0.92 美元相比增長 91%，與上第一季的 1.98 美元相比下降 11%。

第三季，輝達預計營收為 32.5 億美元，低於分析師 33.4 億美元的預期，輝達首席財務長克雷斯周四在財報電話會議上表示，這一預期不包括數位貨幣晶片產品的貢獻。公司還預計，2019 財年 Q3 的毛利率預計達 62.6%(Non-GAAP 下為 62.8%)，上下浮動 50 個基點。

圖：輝達營業收入和業績指引 (億美元)

來源：公司公告，見聞整理

圖：輝達營業收入年增率和環比增速

來源：公司公告，見聞整理

以下是輝達 2019 財年 Q2 的詳細財務數據圖解：

一、收入

輝達的核心業務是為遊戲設備、人工智慧、數據中心等多種計算平台提供可編程圖形處理技術 (主要是 GPU，即圖形處理器)。

收入來源按可報告部門 (Reportable Segments) 來分有三個：圖形處理器、Tegra 處理器、其他產品; 按照業務領域來分有五個：遊戲、可視化設備、數據中心、自動駕駛、OEM&IP。

按可報告部門分類：

2019 財年 Q2，公司圖形處理器收入為 26.56 億美元，占營收比 85%，年增率增 40%，低於上個季度的 77%，環比下降 3.9%，較上個季度的 12.4% 大幅下滑。作為輝達的主要收入來源，本季度增長的主要驅動因素為數據中心、遊戲平台、專業可視化設備平台等業務的增長，其中有 50% 的增長是由於 GeForce GPU 在遊戲產業的良好銷售業績。

公司 Tegra 處理器收入為 4.67 億美元，占營收比 15%，年增率增 40.2%，高於上個季度的 33.1%。本季度增長的主要驅動因素為 SOC modules 在遊戲平台和研發服務上的廣泛應用帶來的收入。

圖：輝達各可報告部門收入概況

來源：公司公告，見聞整理。其他業務收入披露不連續，在此不列示。

按業務領域分：

2019 財年 Q2，公司遊戲領域收入為 18.05 億美元，占營收比為 57.8%，略有提高，年增率增 52.2%，低於上個季度的 67.8%，環比增速由負轉正。

數據中心收入為 7.6 億美元，占營收比為 24.3%，年增率增 82.7%，高於上個季度的 71.4%。這個領域收入的高增長，得益於 Volta architecture 產品銷售的強勁增長，如 NVIDIA Tesla V100 和 DGX 系統。

專業可視化設備收入為 2.81 億美元，占營收比為 9%，年增率增 19.6%，低於上個季度的 22.4%，環比增速由負轉正。

其他收入則由自動駕駛領域、OEM&IP 收入貢獻。公司在自動駕駛領域的收入 Q3 年增率增 13.4%，得益於 DRIVE PX 平台推廣和與各大汽車製造商的合作日益密切。

圖：輝達各領域收入構成

來源：公司公告，見聞整理

圖：輝達各領域收入增速

來源：公司公告，見聞整理

二、營運數據

在 2019 財年 Q2 輝達發布了 HGX-2 服務器標準平台，是第一款人工智慧和高性能計算 (HPC) 的統一平台。

公司宣布和數據儲存公司 NetApp 合作開發一款 AI 數據平台 Ontap AI，旨在為企業提供用於訓練人工智慧的優質且高效的數據庫。這款平台利用 Nvidia 的 DGX 超級電腦和 NetApp 的 AFF A88 雲端閃存，為企業提供更便捷、性能更優的「邊緣到中心再到雲端」 數據傳輸功能。

三、成本拆分和經營利潤

公司成本主要有營業成本和營運費用。

營業成本：

2019 財年 Q2，公司營業成本為 11.48 億美元，年增率增 23.8%，較上個季度的 44.7% 大幅下降。

圖：輝達營業成本和年增率增速 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

Q2 毛利率為 63.3%，去年同期為 58.4%，但較上個季度的 64.5% 略有下滑。

圖：輝達毛利率水平 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

營運費用：

2019 財年 Q2，公司營運費用為 8.18 億美元，年增率增 33.2%，略高於上季度的 29.7%。其中研發費用為 5.81 億，年增率增 39.7%，較上個季度的 31.9% 有所提高，占營收比為 18.6%，較上個季度的 16.9% 略有提升。銷售、行政及一般費用成本為 2.37 億，年增率增 19.7%，較上個季度有所下降，占營收比上升至 7.6%。

圖：輝達營運費和年增率增速 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

圖：輝達營運費用占比情況

來源：公司公告，見聞整理

圖：輝達各項營運費用年增率增速

來源：公司公告，見聞整理

2019 財年 Q2，輝達營業利潤為 11.57 億美元，營業利潤率為 37%，較上個季度的 40.4% 下降 3.4%。

圖：輝達季度營業利潤率

來源：公司公告，見聞整理

四、凈利潤

2019 財年 Q2，公司歸屬普通股東凈利潤為 11.01 億美元，年增率增 88.9%，低於上個季度的 145.4%，環比增 35.3%，增速略低於上季度的 38.8%，凈利潤率達到 35.3%，較上個季度的 38.8% 有所下降。

非通用會計準則 (Non-GAAP) 下，歸屬普通股東凈利潤為 12.10 億美元，年增率增 90%，較上個季度的 141.1% 大幅下降，凈利潤率達到 38.7%，較上個季度的 40.1% 有所下降。

每股攤薄收益為 1.76 美元，較上年同期的 0.92 美元增長 91%; 按非美國通用會計準則，每股攤薄收益為 1.94 美元，較上年同期的 1.01 美元增長 92%。

圖：輝達凈利潤情況 (億元)

來源：公司公告，見聞整理

圖：輝達凈利潤率趨勢

來源：公司公告，見聞整理

圖：輝達每股收益情況

來源：公司公告

其他財報資訊：

2019 財年上半年，輝達通過股票庫藏股和派息向股東返還了 8.37 億美元現金，其中包括 6.55 億美元的股票庫藏股和 1.82 億美元的季度現金派息。整個 2019 財年，輝達計劃通過派發季度現金股息和庫藏股的形式向股東返還 12.5 億美元現金。

輝達將向截至 2018 年 8 月 30 日登記在冊的所有股東，派發每股 0.15 美元的下一個季度現金股息，支付日期為 2018 年 9 月 21 日。