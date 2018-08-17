SEC調查馬斯克是否借私有化「逼空」 馬斯克或因此「丟飯碗」

8 月 7 日，馬斯克的一則宣稱要私有化特斯拉的推文，讓特斯拉的股價坐上火箭暴漲 11%。

但私有化的消息無法確定真實性，公司股價盤後又折返人間抹去漲幅。當時馬斯克提到，計劃以每股 420 美元私有化特斯拉，這意味著市值高達 720 億美元。

這則推文的成本越來越高。英國《金融時報》和華爾街日報的報導均稱，美國證監會（SEC）正在跟進調查馬斯克是否通過這一推文，來推升股價、擊退特斯拉股價的做空者；特斯拉是美股當前最熱門的做空對象。

特斯拉和美國證監會均尚未對這一消息作出回應。

特斯拉周四收跌近 1%。私有化消息傳出以來，特斯拉股價持續波動，公司持續推進私有化資訊的披露，同時還要應對來自 SEC 的監管壓力。

私有化資金的來源是馬斯克推文是否涉嫌「操縱股價」的關鍵。如果在發出那則推文之前，馬斯克未能確定為特斯拉私有化提供資金的機構，那麼他就有可能被控欺詐或是操縱市場。

美國媒體 Axios 提到，SEC 近來沒有類似的處罰先例，不過如果操縱市場的罪名坐實，SEC 有可能會對特斯拉公司進行罰款，馬斯克也有可能被要求不能擔任上市公司的 CEO 或董事。在最壞的情況下，馬斯克可能丟掉工作，而特斯拉要損失數百萬美元。

SEC 據稱已經傳喚了特斯拉董事，要求董事會透露馬斯克在發布推文之前，向董事會透露了多少關於私有化的消息。董事會在馬斯克發布推文的第二天發表聲明，稱馬斯克「過去一周」與董事會開啟私有化商議。

不過，路透社較早時候的消息稱，特斯拉董事會正在向馬斯克尋求更多的關於私有化的資訊；他們尚未拿到馬斯克詳細的融資計劃，或是具體的由誰來提供私有化資金的資訊。

馬斯克在 8 月 13 日本周一發布推文稱，銀湖資本和高盛正在參與特斯拉的私有化。不過其後路透社援引消息人士資訊稱，銀湖方面表示並未參與特斯拉私有化。

周一馬斯克還提到，沙烏地阿拉伯主權基金在近兩年前，就已經「多次與我接觸」，商討特斯拉的私有化問題。

沙烏地阿拉伯主權基金被認為是特斯拉私有化資金的可能來源。英國金融時報此前報導稱，沙烏地阿拉伯主權基金目前持有特斯拉不到 5% 的股權。