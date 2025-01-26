search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

決戰年節大檔 二大B2C電商百萬種商品正常配送

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-26 09:40

cover image of news article
二大B2C電商百萬種商品正常配送。(圖：富邦媒提供)

今年春節連假長達 9 天，儘管服務業面臨缺工和薪資上漲壓力，但二大電商業者富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 強調過節不打烊、，momo 啟動春節照常出貨服務，標示春節不打烊的商品皆照常配送，網家 (8044-TW)PChome 24h 購物也是全年無休。

富邦媒表示，全站多達百萬件指定商品啟動春節照常出貨服務，尤其南區物流中心於去年 11 月下旬啟用，更有利物流加速。


同時，富邦媒看準春節期間民眾試手氣的熱潮，也推出 6 元 mo 幣可參加中獎率高達 55% 的「mo 幣翻倍送」活動，最多可將 mo 幣翻至 100 倍。

PChome 24h 購物同樣祭出「新春 24H 不打烊」服務，春節期間，全站超過百萬種在庫商品，照常出貨。

網家強調，智慧倉儲和智能客服雙雙加入春節備戰行列，全力滿足全台消費者新春購物需求， PChome 林口 A7 智慧物流園區目前出貨量已占全站訂單的 60% 以上，有利春節的出貨效率。

不過，消費者仍須留意，標示「低溫」、「大材積」、「超大材積」、「需安裝商品」和由廠商出貨等商品，因配合供應商和物流商營運服務時間調整，若年前無法送達，配送時程將順延於 2 月 3 日後。

文章標籤

電商富邦媒網家pchomemomo過年物流

相關行情

台股首頁我要存股
富邦媒352.5-0.84%
網家42.450.59%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿11.5
加權指數法興(購) 槓桿9.3
加權指數法興(售) 槓桿7.46
加權指數法興(售) 槓桿7.98

鉅亨贏指標

了解更多

#投信拋棄股

中弱短強
富邦媒

69.7%

勝率

延伸閱讀


Empty