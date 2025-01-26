決戰年節大檔 二大B2C電商百萬種商品正常配送

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-26 09:40

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今年春節連假長達 9 天，儘管服務業面臨缺工和薪資上漲壓力，但二大電商業者富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 強調過節不打烊、，momo 啟動春節照常出貨服務，標示春節不打烊的商品皆照常配送，網家 (8044-TW)PChome 24h 購物也是全年無休。

富邦媒表示，全站多達百萬件指定商品啟動春節照常出貨服務，尤其南區物流中心於去年 11 月下旬啟用，更有利物流加速。

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同時，富邦媒看準春節期間民眾試手氣的熱潮，也推出 6 元 mo 幣可參加中獎率高達 55% 的「mo 幣翻倍送」活動，最多可將 mo 幣翻至 100 倍。

PChome 24h 購物同樣祭出「新春 24H 不打烊」服務，春節期間，全站超過百萬種在庫商品，照常出貨。

網家強調，智慧倉儲和智能客服雙雙加入春節備戰行列，全力滿足全台消費者新春購物需求， PChome 林口 A7 智慧物流園區目前出貨量已占全站訂單的 60% 以上，有利春節的出貨效率。