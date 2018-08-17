蘋果駭客是16歲天才少年 自稱果粉一時興起發動攻擊

週四 (16 日) 一名澳洲 16 歲少年在澳洲兒童少年法庭認罪，承認長達一年時間駭進蘋果 (AAPL-US) 的主機，造訪客戶帳戶及下載內部機密資料，法院判決結果將在下月出爐。蘋果發言人回應，沒有任何客戶個資遭受損害。

這起駭客事件發生在去年，蘋果安全人員發現該公司主機出現未經授權的訪問，隨即通報美國聯邦調查局並將此案移交澳洲聯邦警局，爾後這名少年遭到警方突襲逮捕，現場查收了兩台蘋果筆電、一台手機與一台硬碟。根據法庭陳述，這名少年使用的設備序號與 IP 位置皆與訪問蘋果主機的設備紀錄吻合。

週四 (16 日) 這名少年在澳洲法庭認罪，由於該名少年未成年，因此無法公布其姓名。根據澳洲法庭聲明表示，這名少年造訪客戶帳戶並下載了 90GB 機密文件，存放在「駭駭駭 (hacky hack hack) 」的資料夾中。

據少年的律師表示，這名少年對蘋果公司非常感興趣，嚮往在該公司工作，是不折不扣的「果粉」，才一時興起對蘋果伺服器發動攻擊。

蘋果發言人表示：「我們想向我們的客戶保證，這起駭客事件中，沒有任何客戶個資遭受損害。」

目前入侵細節並未公開，但根據外國媒體報導，這名少年在駭客界頂頂有名，他透過高度保護的授權金鑰和安裝在筆電上軟體遠端造訪蘋果的內部網路，一 年的時間內，已從蘋果伺服器下載大約 90GB 的機密文件。

蘋果對這起駭客事件一直保持低調，直到少年出庭認罪才曝了光，目前法院判決結果將在下月出爐。

蘋果遭駭時有所聞，2014 年蘋果 iCloud 雲端系統遭駭客攻擊，好萊塢女星照片紛紛外洩，去年 3 月駭客聲稱擁有 3 億個蘋果使用者帳戶，向蘋果敲詐勒索，如今又傳出這起駭客事件，突顯出蘋果的資安保護還需要不斷加強。