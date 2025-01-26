〈春節何處去〉來台南記得有落羽松秘境、鹽山雪人還有這個博物館

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-26 08:10

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2025 年的金蛇新春假期長達 9 天，來台南旅遊除了逛古蹟、吃美食之外，由味全 (1201-TW) 攜手六甲區公所舉辦落羽松觀光季是個值得走春、觀賞裝置藝術及打卡 的景點；而在地企業臺鹽 (1737-TW) 則推薦被日媒譽為全台磁場最乾淨台南七股鹽山。看看彷彿置身冬日童話世界的 6 米高雪人佇立鹽山頂，。

此外，文鼎留聲博物館館長莊芳美則表示，將台南市中心的文鼎留聲博物館放進旅遊的口袋名單，會超乎你對博物館的想像。

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台南落羽松近期因氣溫變化奏效，火紅美景盛大綻放，一直以來支持 ESG 永續經營挺在地概念的味全，今年協辦六甲落羽松觀光季，觀光季已在 1 月 18 日揭幕，將一直辦到 2 月 28 日，觀光季正處於春節的假期期間

味全主管指出，台南六甲落羽松林正位於晟順農牧場旁，當年味全公司在此建構牧場時，首要確保乳牛良好的居住環境，特別邀請專家團隊研究進行牧場綠化工程，改造符合國際標準的牛舍。其中的綠化工程包括種植除了兩千多棵落羽松，更栽種果樹與澳洲茶樹等，在團隊努力不懈下，整個牧場溫度平均降溫 3 度。整片落羽松林，也成為台灣南部最美的落羽松秘境，更是每年春節期間國人必踩的熱門景點。

被日媒譽為全台磁場最乾淨台南七股鹽山。(圖：臺鹽提供)

臺鹽推薦南北濱海鹽業之旅，玩不停「鹹」不下來，走訪苗栗「臺鹽通霄觀光園區」深入了解「食鹽與它們的產地」、前往嘉義「布袋鹽山」體驗海口慢活氛圍、再到台南「七股鹽山」與療癒雪人打卡拍照，享受海線專屬的「鹹」情逸致道地小旅行，老少「鹹」宜。

臺鹽指出，台南七股鹽山曾被日媒譽為全台磁場最乾淨之地，是雲嘉南走春必訪景點。今年推出「療癒雪人」大型裝置，六米高圓滾滾療癒雪人，搭配頭戴斗笠、圍圍巾、吃枝仔冰的俏皮反差萌造型，令人無法抗拒！旅客爬上鹽山，即可看見雪人身體底部看似融化的隱藏版設計，提醒遊客關注氣候暖化的永續議題。

臺鹽指出，1 月 25 日起於七股鹽山消費滿 500 元再送限量雪人便利貼。園區同步舉辦雪鹽祭系列活動，包含療癒雪人 AR 濾鏡、永不融化鹽田玩雪場、呆萌雪人不倒翁大軍、DIY 療癒雪人彩繪相框等，還有天日曬鹽、踩龍骨水車，好管「鹹」事的日子主題特展等鹽業文化體驗，穿越時空，感受往昔白金時代鹽工歷史。

今年的年假特別長，無論是要返鄉度個長長的假，還是要利用春節之前到台南一遊，都可以將位於台南市中心的文鼎留聲博物館放進旅遊的口袋名單，會超乎你對博物館的想像。

文鼎留聲博物館展出內容之一。(圖：館方提供)

說是博物館，文鼎留聲博物館館長莊芳美指出，館內陳列的藏品是工藝品也是每個世代留聲技術發展的呈現；一篇篇的文字解說是藏品介紹，也是故事，帶你輕鬆走一趟留聲的時光隧道。如果你曾經來過，還要再來，因為比起開館初期的展示，增加了盤帶機展示專區，也增添了許多經典的收藏，像滾筒留聲機的函授語言教學系統、12 只滾筒唱片自動輪播的換片機、10 片圓盤自動換片的音樂盒以及 2024 年底才剛入列的百歲藏品 VIOLANO 小提琴鋼琴自動演奏機，被稱為那個時代的最高技術表現。

莊芳美說，看展覽前，一定注意每天二次的小劇場時間，聽一下四個世代留聲設備所撥放的聲音，那部在台上值勤二年的 EDISON 早期滾筒留聲機也換成有著長長喇叭花的奢華款式了。難怪博物館要在二周年時推出年票，讓喜歡博物館的朋友可以隨時進來看看新的變化，和享受商店區的優惠。

走出文鼎留聲博物館展場，莊芳美說，下樓點杯咖啡，在美美的氛圍裡小作休息，菜單上的每一道飲料甜點都各有忠心擁護者，也因為好評，博物館裡的咖啡廳已有許多只為咖啡而來的常客，為自己的喜歡而來，或來聊天、洽公。咖啡廳會定時撥放黑膠唱片，為數位時代的耳朵們轉換一下類比頻率。不在播放時間到訪，可請服務人員幫你選一片黑膠來聽。

文鼎留聲博物館內部。(圖：館方提供)

文鼎留聲博物館內文創商品區除了早期精心製作的博物館特有商品，也不斷有新產品加入。黑膠唱片造型加上博物館藏品圖騰的杯墊成了人氣商品; 用館藏音樂盒外型搭配「安平追想曲」旋律的古典音樂盒獲選 2024 年的台南好禮。