輝達財報不佳 美國晶片股創4月以來最大三日跌幅

周四，美國晶片股下跌。

美國電腦顯卡晶片製造商輝達 (Nvidia) 收盤跌 0.63%，盤後交易中進一步下跌 3.36%。晶片製造設備公司應用材料（Applied Materials）盤後跌 3.7%。此前兩家公司公布的部分季度業績報告令人失望。此外，美光科技跌 0.82%，AMD 跌 1.88%。

受個股下跌拖累，整個晶片股板塊價格下挫。費城半導體指數（ Philadelphia Semiconductor Index）跌 0.13%，過去三個交易日累計跌去 1.7%。上一次該指數連日下挫是在今年四月，當時累計在 6 個交易日內大跌 8.5%。

財報顯示，輝達第二季營收年增率大增 40%，凈利潤年增率大增 89%，至 11 億美元，均超出此前分析師預期。不過，該公司預計第第三季營收將達到 32.5 億美元，上下浮動 2%，低於分析師 33.4 億美元的預期。

應用材料公司發財報稱，預計第三季營收將為 38.5 億美元至 41.5 億美元之間，低於此前分析師的最低預期。

相比之下，周四當日，美股高開高走，道指收盤漲 1.58%，創出 4 個月最大單日百分比漲幅。納指漲 0.42%，標普 500 指數漲 0.79%，報 2840.69 點。

美股財報季即將結束，湯森路透 I/B/E/S 數據顯示，標普 500 指數成份股企業中，已有 463 家已公布業績，其中 79.3% 超過分析師預期。

過去三年，費城半導體指數翻了三倍還多，同期標普 500 指數漲幅僅 36%，整體資訊科技這一表現最好的板塊漲幅也才 81%。

晶片股近期表現不及其他板塊，主要是投資者對其全球貿易戰背景下的市場需求存在疑慮。

摩根士丹利認為美國晶片股的風險收益比已經跌至三年最差水平，AMD、輝達等熱門股明顯進入超買區間。

此外，摩根士丹利還提醒，晶片股存在利空的基本面因素：晶片庫存已逼近十年最高水平，半導體行業周期出現了過熱跡象。任何訂貨至交貨時間上的縮短或需求放緩，都可能導致重大庫存調整。全球貿易戰狼煙四起則可能對晶片領域的跨區域兼並收購交易構成重大阻力。

摩根士丹利認為，半導體設備類股票將在未來 6 至 12 個月呈現區間震盪格局，下行空間有限，但上漲空間也有限，其評級相應下調。