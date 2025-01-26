理財先理債！金控雙雄教你如何把年終獎金滾成大財富

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-26 09:10

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富邦金、國泰金 2024 年分別狂賺上千億元，集團員工也開心領到年終獎金，羨煞許多金融同業，金控雙雄旗下金雞母銀行分享年終獎金、紅包理財術，教你如何把小錢滾成大財富，才不會讓通膨怪獸吃掉生活水準，並逐步邁向財務自由，國泰世華銀行與台北富邦銀行皆強調，理財需先理債，有債務者至少先要將負債比例降至健康範圍。

三大族群風險承受度不一 北富銀提供聰明理財配置

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辛苦一整年，終於收到年終獎金，但要如何運用才能發揮最大效益？台北富邦銀行建議，理財需先理債，償還完利率較高的貸款和債務後，剩下的資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費，剩餘三分之二即可依據不同族群需求及個人風險偏好來進行投資，透過合理的理財配置，讓年終獎金成為日後邁向財務自由的推手。

因應小資族、上班族及退休族等不同族群需求，北富銀分別提供理財策略供投資人參考。在小資族部分，儘管資金有限，但可透過穩定的投資習慣逐步實現財富增長，建議可將年終獎金均為 12 份，依個人投資風險偏好挑選適合的基金、股票或 ETF 作為長期投資標的，每月投入小額資金，不僅能有效分散風險，還可藉由複利效果逐步累積財富。

上班族收入穩定，有較多資源可進行配置，北富銀建議可採取攻守兼備的核衛均衡方案，將 50% 的資金投入穩健型資產作為核心部位，長期持有以維持穩定收益，其餘 50% 投入成長型資產作為衛星部位，可視市場狀況靈活調整以掌握增值機會。另外，上班族負有較重的家庭責任，也可考慮透過投資型保單來進行理財規劃，兼顧家庭保障與資產增值。

除了理財，北富銀也建議民眾平時應保留緊急備用金，以備不時之需。其中，小資族建議保留至少 3 個月生活費，上班族開銷繁多，建議保留 6 個月生活費，較能應對突發狀況，至於退休族因為已無工作收入挹注，同時隨著年紀增長，發生疾病和意外時的支出也更大，建議保留 12 個月的生活費，不僅可救急，也能保護既有的退休計畫不受影響。

國泰世華銀：做好理財三步驟 提升個人財務健康狀態

國泰世華銀行表示，歲末年終獎金入帳，正好可以重新檢視個人財務健康狀況。善用年終獎金滾動財富雪球，做好健康理債、堅持投資與打造固定現金流的理財三步驟，藉由時間複利效果和多元配置分散風險，才能讓年終獎金發揮更長遠的效益，提升個人財務健康狀態。

首先，合理的負債管理對財務健康至關重要。國泰世華銀行建議，將年終獎金的一部分用於償還現有債務，將負債比例降至健康範圍，並保持良好的信用評分。這不僅能減少利息支出，還有助於未來借貸需求時獲得較低的利率。

其次，可將年終獎金投資於有利息收入的定存、股票、債券等有助於增加現金流的資產。尤其美債殖利率持續在高位震盪，對重視穩定現金流的投資人而言，頗具投資吸引力。

最後，國泰世華銀行提醒，資產配置的重點不在於投資「多少標的」，而是在於降低風險、提升投資的穩定性。長期以來，債市波動較股市小，且具穩定配息的優勢，因此股債均衡配置仍是投資人必須思考的課題。