〈CES 2025〉黃仁勳主題演說：輝達推出機器人訓練技術和新遊戲晶片

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 13:40

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Nvidia (NVDA-US) 執行長黃仁勳以主題演講拉開了 CES 2025 的序幕，概述了公司未來一年為消費者和企業用戶提供的人工智慧目標。黃仁勳推出了一系列新的軟體技術，旨在幫助訓練人形機器人並為各種人工智慧應用提供動力。

輝達還發布了新的遊戲硬體，包括售價高達 1999 美元的桌上型電腦 GeForce RTX 5090 顯示卡。

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全篇演講重點聚焦於全新 AI 超級晶片、機器人訓練技術、自駕車合作夥伴關係以及新一代遊戲顯示卡，展現輝達在 AI 領域的領導地位以及對未來的展望。

以下是黃仁勳演講的一些重點：

一、AI 超級晶片與開發平台：賦能機器人和自駕車發展

1. 推出全新 AI 超級晶片 GB10：

此款晶片是輝達高效能 GB200 平台的精簡版本，將一個 Blackwell GPU 與一個 Grace CPU 結合，提供強大運算能力。

GB10 晶片已全面投產，預計將於 5 月上市，並以名為 Project DIGITS 的桌上型電腦形式提供給開發者。

Project DIGITS 整合了 GB10、128GB 統一記憶體和 4TB 儲存空間，打造出功能強大的 AI 計算系統。

2. 推出 Cosmos 平台，用於開發實體 AI 系統：

該平台利用世界基礎模型 (WFM) 模擬真實世界條件，協助開發機器人和自駕車所需的軟體。

透過 Cosmos 平台，企業可以在虛擬環境中模擬各種使用場景，加速 AI 系統的開發和訓練，降低成本和時間。

3. 展示 Isaac GROOT Blueprint 軟體，賦能機器人訓練：

該軟體可透過 Apple Vision Pro 頭戴式裝置教導人形機器人在不同場景和情況下如何移動。此技術將大幅簡化機器人訓練過程，提升機器人學習效率和應變能力。

4. 宣布與豐田汽車合作，推動自駕車發展：

豐田汽車將使用輝達的 Orin 晶片和汽車作業系統，在其多款車型中實現先進駕駛輔助功能。此合作夥伴關係將加速自駕車技術的普及，提升道路安全和駕駛體驗。

5. 預測自動駕駛汽車革命已經到來，並預計這將成為首個價值數兆美元的機器人產業。

二、全新遊戲顯示卡：提升遊戲體驗，推動虛擬世界發展

1. 推出 GeForce RTX 50 系列桌上型和筆記型電腦顯示卡：

頂級 RTX 5090 的效能是上一代頂級 RTX 4090 的兩倍，為遊戲玩家帶來極致的視覺享受。

入門級 RTX 5070 搭載先進的 DLSS 軟體，可利用 AI 渲染和生成遊戲畫面，提供媲美 RTX 4090 的遊戲效能。

2. 新一代遊戲晶片採用 Blackwell AI 技術，提升遊戲畫面逼真度：

該技術能使遊戲畫面更接近電影級別的視覺效果，尤其是在著色器方面，可添加更多細節和紋理，提升遊戲畫面的真實感。

新晶片還搭載 AI 技術，協助遊戲開發者生成更精準的人臉模型，避免出現不自然的人物特徵。

3. 全新 RTX 50 系列顯示卡價格從 549 美元到 1,999 美元不等，頂級型號將於 1 月 30 日上市，低階型號將於 2 月上市。

三、黃仁勳演講的其他重點

1. 輝達的 Blackwell AI 晶片已全面投產，預計將推動公司下一波的營收增長。

主要科技公司正加強數據中心基礎設施的資本支出，以支持其 AI 發展，Blackwell 晶片將在其中扮演重要角色。

2. 輝達推出自家 AI 模型，可在其晶片上本地運行，並強調了 「AI 代理 」 的潛力。

「AI 代理 」 是專為處理特定領域任務而設計的 AI 程式，將為各行各業帶來更智慧、更高效的解決方案。

3. 黃仁勳預計 2026 財年汽車硬體和軟體營收將達到 50 億美元，高於今年預計的 40 億美元。