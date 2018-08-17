〈財報〉中短期令人失望：輝達受加密貨幣影響 熱潮不再

圖形處理器 GPU 製造商輝達 Nvidia (NVDA-US) 公司公布優於分析師預期的的財報。但因對未來預測下調，認為加密貨幣使用者對晶片的需求大幅下降，將限制銷售額的增長。

輝達股票在週四 (15 日) 盤後下跌 4.93% 來到 244.75 美元。

輝達股價日線趨勢圖

總部位於美國加州聖克拉拉的輝達週四財報中表示，最新一季營收為 31.2 億美元，與去年同期的 22.3 億美元年增漲 40%。強勁的財報卻因為對中短期的預測保守，而給法說會增添了陰霾。

加密貨幣的「挖掘」從去年開始便幫助了對 GPU 的需求成長。GPU 擅長同時進行多起小型計算，此功能非常適合創建加密貨幣，而供不應求使售價有所上漲。較難獲得供應的一般用戶及遊戲玩家也使輝達競爭者超微 AMD (AMD-US) 的股價有所上漲。

加密貨幣一年來下跌趨勢不斷 / 圖：雅虎金融

然而，比特幣及其他加密貨幣從 2017 年 12 月及今年年初觸及高峰後下跌，使需求大不如前。輝達表示，原本預計的 1 億美元加密貨幣類營收最後只達 1800 萬美元，而中短期的成長更是渺茫。這個數字也低於前一季度加密貨幣類營收的 2890 萬美元。

輝達最新一季財報顯示：

營收 31.2 億美元同比成長 40%，高於分析師預估的 31 億美元。

每股純益 EPS 為 1.76 美元，高於分析師預估的 1.66 美元。

輝達執行長黃仁勳本週也宣布了新的晶片架構 Turing，有望提升產品競爭力。雖然數據中心晶片業務目前佔公司收入的五分之一，也越來越多地成為整體增長的驅動力，遊戲玩家任是公司毛利成長的基石，而公布未來即將推出的架構也將導致「需求推遲」，使本季與下季財報承受一次性衝擊。

截至 7 月 29 日最新財報顯示，遊戲業務營收增長了 52%，達到 18 億美元。數據中心收入增長了 83%，達到 7.6 億美元。這兩個領域均高於分析師的預期。

投資者已被此股票所吸引，今年股價上漲約 33%，而費城半導體指數則上漲約 6.4%。在該指數裡，輝達今年的表現排行第二，僅次於競爭對手 AMD。AMD 股價今年來上漲約 76%。