〈春節宅在家〉Google Gemini提供創意妙招 AI陪你過新年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-26 08:40

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Gemini Live 正式推出繁體中文版，當長輩過於熱情的關心問候，Gemini 可以模擬長輩進行常見問答，使用者可與 Gemini 自然對話，輕鬆應對各種狀況，化解尷尬窘境。年菜準備也難不倒 Gemini，只要新增食材照片至 Gemini，並輸入關鍵字，就能獲得專屬菜單。

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Gemini 生成 AI 拜年圖超吸睛，輸入指令「image:」再透過文字描述想要的圖案，就能依照需求生成充滿想像力的拜年圖像。另外，Gemini 也可以生成吉祥話，包括傳統祝福以及諧音梗，Gemini 都可以提供蛇年專屬吉祥話，讓吉祥話更有創意。

春節想出遊的話，Gemini 能提供使用者旅遊行程建議，同時也能預訂機票與飯店，讓旅程規劃更輕鬆。春節想在牌桌大顯身手，Gemini 可以根據使用者描述的牌局，提供最佳的策略建議，或是不了解麻將計算規則，也可以打開 Gemini Live 詢問。

此外，Gemini 還當全能教學助手，幫助家長引導孩子。新年目標規劃也能交給 Gemini，Gemini 會根據個人狀況，提供各種學習建議，並將計畫同步新增至 Google 日曆或 Google Tasks。