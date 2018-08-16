DRAM價格Q4可能終結連9季上漲 向下走弱可能性趨高

研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查指出，8 月中旬廠商陸續開始議定第 4 季 DRAM 價格，由於供給持續增加、需求卻不見明顯回溫，第 4 季 DRAM 價格走勢恐不如原先業界預期的持平開出，整體價格向下走弱的可能性逐漸升高。

DRAMeXchange 近日曾預估，第 4 季 DRMA 合約價恐難再有顯著漲幅，整體 DRAM 價格高峰已到來，不過，DRAMeXchange 今日發布的最新調查顯示，第 4 季價格向下走弱的可能性逐漸攀高。

DRAMeXchange 指出，以第 3 季價格來看，產品屬性類似的 PC DRAM 與伺服器記憶體季漲幅均僅 1 至 2%；行動式記憶體與利基型記憶體價格持平；繪圖用記憶體已開始跌價。現貨市場部分，價格從今年初一路下滑，在 6 月底正式低於合約價，預告 DRAM 整體價格即將走弱的可能性趨高。

PC DRAM 雖占總產出比重低於 15%，但由於該產品對供需變化高度敏感，被視為 DRAM 所有產品別價格走勢的先行指標。DRAMeXchange 指出，雖然第 4 季各 PC OEM 廠處旺季，惟各家庫存水位持續增加，加上業界對 2019 年價格走弱似乎已有共識，並不急於回補庫存，第 4 季 PC DRAM 價格最樂觀為持平開出，也可能開始小幅下滑。

伺服器記憶體部分，DRAMeXchange 認為，原廠持續提高伺服器產品比重，使伺服器記憶體供給達成率在第 3 季顯著提升，有助改善供需失衡。然而，第 4 季實際供需狀況仍 2 得視中國與北美地區資料中心需求，預期報價將有較高機會持平開出，也不排除下修的可能。

行動型記憶體部分，DRAMeXchange 指出，第 4 季智慧型手機整季生產數量預期將季增 5 至 10%，可望推升行動式記憶體需求。供給方面，三星平澤新廠第 4 季產能將小幅增加，SK 海力士、美光等則受惠於新製程轉進及良率提升等挹注，行動式記憶體市場的供貨滿足率將獲得改善，供需狀況將優於上半年。

DRAMeXchange 預期，第 4 季行動型記憶體合約價有機會持平或反轉，價格將落在持平到下跌 2% 的區間；eMCP 則因 NAND Flash 持續降價，價格將較第 3 季調降 2 至 5%。

利基型記憶體方面，下半年雖為消費性電子傳統旺季，惟目前終端拉貨需求並未出現明顯回升。DRAMeXchange 指出，從第 3 季利基型記憶體合約價格僅持平開出，但現貨價已開始下跌的情況來看，第 4 季合約價格反轉向下機會升高，其中，DDR4 因與同容量 DDR3 產品有超過 2 成的價差，跌幅恐更大。

展望 2019 年，DRAMeXchange 預期，在各廠商持續轉進 1X/1Y 製程，及 SK 海力士無錫新廠可望開始投片下，供給位元成長將大於需求，預估整體 DRAM 價格將持續下滑，年衰退幅度約在 15-25%。

