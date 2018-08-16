〈雙鴻法說〉二大產品助攻 Q3營收季增估2成 今年營運先蹲後跳

散熱廠雙鴻 (3324-TW) 今 (16) 日召開法說會，第二季受到產品組合不佳及人力成本增加干擾獲利表現，但董事長林育申指出，第三季隨伺服器應用放量出貨，加上高毛利電競用新品上市，預估第三季營收季增 15-20%，毛利率亦將回溫至 14-16%，全年營運「先蹲後跳」。

林育申指出，受惠 Purley 換機潮，下半年伺服器應用將放量出貨，預期營收比重將由上半年的 14% 大幅提升至 22%，且毛利較好，將成為推升第三季營收獲利成長。

上半年營運主要動能的挖礦 VGA 應用，林育申認為需求已進尾聲，下半年 VGA 將回歸電競，伴隨毛利較佳的新品出貨，將有助提升毛利率表現回溫。

在 NB 以及桌機方面，林育申指出，看起來下半年 NB 市場仍呈現持平，而桌機隨歐美廠商新款出貨有升溫趨勢，預期衰退幅度將逐漸收斂。

至於手機散熱，林育申表示，近 2 年手機散熱市場因廠商獲利不佳，許多廠商陸續退出，目前熱管型僅韓系業者使用，但隨 2020 年 5G 將上路，散熱需求逐漸顯現，第三季也開始有廠商陸續詢問。

此外，NVIDIA 已經兩年未有新品問世，預計 8 月底將推出全新 GeForce 顯示卡，雙鴻也將可望受惠。

林育申透露，目前訂單能見度看至年底，加上近期銅價回落，有助舒緩成本壓力，今年營運呈現「先蹲後跳」。

雙鴻預估第三季產品營收占比將以電競 VGA 佔 29% 最高，其次為 NB 的 26%，Server 則佔 22%，桌機 14%，智慧手機 3%。

雙鴻上半年受到產品組合、原物料走高以及人工成本上漲影響，第二季稅後純益 3669 萬元，季增 4.1 倍、年減 61.7%，每股純益 0.45 元；上半年稅後純益 4386 萬元，年減 58.1%，每股純益 0.55 元。