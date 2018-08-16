餐飲族群一片慘綠 乾杯股價重挫 董座：上櫃時程延後所致

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 近 2 日由於泛政治因素使股價蒙壓，今 (16) 日一度跌停但隨即跌停板打開，可觀察到，不僅美食走弱，餐飲股中乾杯 (1269-TW) 跌勢甚至更重，由於興櫃股無漲跌幅限制，盤中一度跌逾 10%，乾杯董事長平出莊司認為，主要是因上櫃時間點延後，可能也因此使部分財務性投資人先行出貨。

平出莊司表示，因規畫出售擁有台灣一風堂拉麵的乾杯拉麵予日本母公司源之力控股，公司架構至少還需要觀察一季，也就是說，最快要明年第 1 季才有機會轉上櫃，可能也因此使部分財務性投資人先行出場，但實際狀況並不清楚。

另一方面，乾杯集團首次跨出兩岸市場外的首店─倫敦老乾杯開店時間也延後，乾杯說明，主要是因落腳於倫敦十九世紀老建築皇家交易所內，因此，裝潢和設置經營設備所需時間相對較久，預計明年底才會亮相。

在上櫃時程延後之下，再加上法人認為展店過程產生費用，乾杯股價 8 月跌幅逼近 2 成，今年 2 月開始下跌以來，跌幅已近 4 成。

不過乾杯業績表現仍不俗，上半年稅後純益 5491 萬元，每股純益 3.16 元，年增 36.8%，且第 3 季起再次加速展店，海內外預計至少要開 7 家店，成長動能無虞。

乾杯目前旗下共 6 個餐飲品牌，其中，乾杯擁有 18 家店、老乾杯 8 家、黑毛屋 5 家、一風堂 8 家、宮武讚岐烏龍麵 7 家、KUA’AINA 夏威夷漢堡 2 家；而中國合計 6 家，包括乾杯 3 家、老乾杯 3 家。

乾杯日前也宣布，將旗下一風堂乾杯拉麵 100% 股權，售予日本母公司，等於退出拉麵市場。