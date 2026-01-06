鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-06 08:30

根據道瓊市場數據，在標普 500 成分股中，沒有任何一家公司的「尚未公布會計年度」營收成長預期高於美光。依 FactSet 共識預估，美光在截至 8 月的 2026 會計年度，營收年增率可望高達 93%。

儘管成長前景亮眼，加上該股在 2025 年大漲 239%、名列標普 500 漲幅最大個股之一，美光的股價相對其他標普 500 成分股仍顯得便宜。依 FactSet 數據，美光的預估本益比約為 9.2 倍，在標普 500 中排名第 24 低。

進入 2026 年後，美光股價表現強勁，儘管周一小幅拉回，今年仍已上漲約 9%。其中，關鍵動能來自上周五單日 10% 的大漲。Baird 總經理 Ted Mortonson 指出，這反映了市場對美光及其他記憶體大廠三星電子 (Samsung Electronics) 與 SK 海力士 (SK Hynix) 的樂觀看法。他表示，隨著需求超過供給，相關公司正見到價格上揚。

三星電子與 SK 海力士股價周一同步上漲，主因市場報導指出，兩家公司正考慮在本季將動態隨機存取記憶體 (DRAM) 價格調漲最多達 70%。雖然這波漲價主要集中在伺服器用 DRAM，但個人電腦 (PC) 與智慧型手機製造商也可能面臨類似的成本上升。瑞穗 (Mizuho) 分析師 Jordan Klein 在周一報告中指出，「如果你是記憶體類股的多頭，這樣的消息聽起來肯定很不錯。」

Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 在 12 月的報告中表示，DRAM 與其他記憶體元件持續供應吃緊，將有助於費城半導體指數在 2026 年再度跑贏大盤，而他在 DRAM 族群中的首選就是美光。

Muse 認為，美光在 2026 年每股盈餘 (EPS) 超過 30 美元「具備明確路徑」。FactSet 共識預估，美光本會計年度調整後每股盈餘為 31.49 美元。

AI 晶片需求持續推升對記憶體元件的需求，而由於記憶體產業具備周期性，包括美光在內的供應商對於擴充產能仍相當謹慎。供需緊俏的局面，讓記憶體晶片製造商得以調高價格。

Klein 補充指出，市場傳出三星與 SK 海力士正與客戶洽談為期三個月的價格協議，而非長期合約，顯示未來幾季仍有進一步漲價的空間。