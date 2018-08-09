台驊投控上半年獲利創同期次高 EPS1.37元 7月營收9.78億元寫新猷

台驊控股 (2636) 公布上半年合併營收 51.55 億元，年增 0.97%，毛利率 18.11%，合併稅後淨利 1.65 億元，年增率 57%，創同期次高，每股盈餘(EPS)1.37 元。台驊表示，成長因素一是受惠於空運攬貨業務成長。隨著電子產品新應用增加，及跨境電商貿易持續熱絡，空運貨物需求持續成長，子公司台灣空運以台灣為母體市場，長期深耕於亞洲區間內供應鏈管理，提供台灣科技產業客製化物流服務，隨著攬貨量增長帶動經濟規模效應，集團在台灣地區空運出口排名已名列前三位，同時報關及倉儲運輸業務也有明顯成長；第二個成長因素為子公司賽澳遞物流虧損大幅改善，於 2017 年底決議縮減賽澳遞單純 B2C 業務及縮編據點，並轉型配合集團發展具利基 B2B2C 生意，今年上半年賽澳遞物流虧損較去年同期減少 84%，今年目標希望能損益兩平。



至於第三個成長因素為國外子公司產生的境外所得獲得免稅許可，同時迴轉過去年度已認列之所得稅費用，所得稅率大幅減少。此外，7 月合併營收為 9.78 億元，創歷史新高，較去年同期成長 9%，月成長 11%， 累積前 7 月合併營收為 61.32 億，較去年同期增加 2.19%。其中 7 月海運營收達 5.5 億元，空運營收達 2.94 億元，均較去年同期及上月雙雙成長。



海運市場進入傳統出貨旺季，加上部分客戶因考量 9 月份會開始課徵第二波及第三波中美貿易關稅而提前出貨，加上船公司陸續縮減美國線運力的推力下，造成艙位供不應求，運價與運量雙成長。空運則因為電子產業推升出貨力道，單月攬貨量創下歷史紀錄。



其中 7 月物流營收達 1.35 億元，雖然營收與去年同期及上月相較持平，但集團資源持續整合下，毛利率較去年同期及上月皆有所提升。為縮減今年上半年大量新船運力投入所造成的供需缺口，船公司自今年 7 月起開始調整太平洋航線運能，陸續祭出縮班減艙策略，運價隨之調漲。預期至 2018 年底，船公司對運力調控積極度將延續目前態勢，運價仍有上漲空間，惟中美貿易戰第三波 2000 億美元關稅之課稅範圍廣泛，如實施後，對海運市場仍將造成一定的影響。



至於空運運力的成長遠低於需求，艙位吃緊的情況在第三季已逐漸產生，預期第四季將更為顯著，短期內空運運價將持續維持在高檔。空運需求部分，截至目前為止，美國的經濟仍呈現穩定向上，第四季隨著電子新產品上市，終端消費需求強健以及電子商務節慶來臨，空運貨物需求應可持續成長，惟如同前段所述，中美貿易戰恐成為影響空運最大變數。



在中國政府強力推動下，進口物流將迫切需要。中國目前是全球物流資源最大的國家，但多數資源是分散、分割的，造成物流成本居高不下，提供客戶物流供應鏈服務，將是獲勝關鍵。



台驊指出，現今全球供應鏈形態在中美貿易戰的政策強力夾擊下，勢必衝擊原本在供應鏈之中相對應位置的各國角色。牽動各國在國際產業上的競爭樣態，面臨重新洗牌的局面。國際物流業者需要快速掌握國際形勢，即早應變，著重調整業務配置及新市場開發，在變局下尋找契機。



在此趨勢下，台驊集團將持續整合內部資源，建構物流供應鏈管理平台，未來將持續強化海空陸鐵多式聯運，積極拓展中歐 / 中俄鐵路業務。建置 B2B2C 倉儲作業系統，結盟物流平台，提供倉幹配一體化服務。結合海外據點及代理，以中國在地倉幹配優勢，全力發展進口物流服務。

