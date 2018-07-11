無畏大盤走弱 台驊Q3旺季樂觀 除息首日填息5成

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 甫公布上半年業績，第 2 季合併營收 27.14 億元，年增 1.72%，並創單季史上第 3 高，進入第 3 季傳統旺季表現更受到市場期待，今 (11) 日除息交易填息力道不弱，盤中緩步墊高，最高來到 23.3 元，漲幅近 3%，填息率 50%，穩步走上填息路。

台驊將配發每股現金股利 1.3 元，今日開盤除息參考價 22.55 元。

進入第 3 季後，台驊認為，海空運市場逐步進入旺季，預期運價和運量皆會較第 2 季成長，惟中美貿易戰仍在持續中，對海空運市場影響較難估計。

台驊第 2 季海運營收 15.1 億元，年減 2.66%，但較上季成長 7.21%；空運營收 8.04 億元，季增 21.68%、年增 13.65%，表現相對海運更佳。

台驊說明，第 2 季歐美航線的海運運價較去年同期和上季下滑，且海運運量小幅縮減，主要是因中美貿易戰，使部分客戶透過海運轉空運方式規避 7 月 6 日課徵 25% 進口關稅，而部分客戶的確因國際經濟情勢不確定性高，減緩鋪貨力道。

展望第 3 季，海運市場進入歐美返校潮的鋪貨旺季，航商已自 7 月 1 日全面收取旺季附加費，貨櫃裝載率也近滿載，台驊仍樂觀看待海運業績的成長力。

空運方面，儘管第 2 季歐美航線運價較去年同期小幅下滑，但因燃油成本增加，航空公司增收燃油附加費，使運價較上季增長，進入第 3 季後，台驊指出，消費性電子新品上市將帶動電子零組件客戶的出貨，空運攬貨需求可望持續成長。

另外，台驊第 2 季的內貿物流營收 3.96 億元，季增 7.16%，但較去年同期下滑 2.86%，主要是因縮編在中國虧損嚴重的宅配業務，不過，隨著調整營運策略為爭取全球五百大企業為對象的 B2B 業務後，進口倉儲運輸一條龍成效顯現，內貿物流毛利表現與去年同期相當。