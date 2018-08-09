台股盤後─大立光無力撐盤 指數終場跌47點 守住萬一關卡

台股今 (9) 日開低走低，盤中在大型權值股走弱下，指數一度跌破五日線，最低落在 11001.96 點，回測 11000 點關卡支撐，而在股王大立光翻紅下，跌幅稍微收斂，終場以下跌 47 點，收在 11028.07 點，成交量 1241.18 億元，守住萬一關卡。

今日台股類股跌多漲少，水泥、食品、塑膠、紡織、電機、電器、化生、化學、生技、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、電子、半導體、電腦、光電、通信、電子零組件、資服、金融、貿易、油電、航運和觀光等均收黑；僅電器、玻璃、通路、營建等呈現收紅。

電子三雄今日漲跌互見，大立光以 5025 元開低後翻紅，終場收在 5100 元，漲幅近 0.8%；台積電開低後一度翻紅站上 248 元，隨後再翻黑，尾盤收在 247 元，跌幅 0.2%；鴻海則開高走高，終場收在 85.2 元，漲幅逾 0.2%。

被動元件同樣漲跌互見，龍頭股國巨今日震盪走低，終場跌近 3%，收在 720 元；立隆電收跌逾 1%，大毅收跌逾 3%，日電貿、華容等均收黑；另奇力新收漲逾 1%，禾伸堂則以開高收平，終場收在 183 元。

金融股方面，玉山金、新光金、中信金等均收跌逾 1%；日盛金、台新金、開發金、國泰金和富邦金收黑；另兆豐金、元大金、華南金和第一金則收漲。

法人表示，美中貿易戰持續升溫，拖累台股早盤回測 11000 點，尾盤稍微收斂，守住萬一關卡，成交量 1241 億元；接下來建議投資人可留意量能是否擴大，若擴大台股才有機會上攻高點，投資布局上，上市櫃公司法說會陸續登場，可留意後市展望和營收等相關題材。