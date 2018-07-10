台驊投控上半年營收51.53億元 年增0.96% 樂觀看待Q3海空運

台驊投控 (2636)6 月合併營收為 8.8 億元，較去年同期小幅減少 1.45%，累積前 6 月合併營收為 51.53 億元，較去年同期增加 0.96%。台驊投控指出，第二季海運營收達 15.1 億元，較去年同期小幅減少 2.66%，但較上季成長 7.21%。以海運運價來看，第二季歐美航線的運價仍較去年同期及上季下滑；以海運運量來看，今年 6 月底，受到中美貿易戰的影響，部分客戶透過海運轉空運方式規避 7 月 6 日課徵 25% 進口關稅，部分客戶則因為國際經濟情勢不確定性高，減緩鋪貨力道，與去年同期相較，今年第二季貨量小幅減少，但仍較今年第一季成長。展望第三季，海運市場進入歐美返校潮的鋪貨旺季，航商已自 7 月 1 日全面收取旺季附加費，貨櫃裝載率也接近滿載，樂觀看待第三季海運市場表現。



至於第二季空運營收達 8.04 億元，較去年同期成長 13.65%，較上季成長 21.68%。以空運運價來看，第二季歐美航線運價較去年同期小幅下滑，但因燃油成本增加，航空公司增收燃油附加費，使第二季空運運價較上季增長；以空運運量來看，受惠於自身空運攬貨力道成長，第二季攬貨量淡季不淡，運量較去年同期及上季雙雙成長。展望第三季，預期消費性電子新品上市，將帶動電子零組件客戶的出貨需求，空運攬貨需求將可望持續成長。



而第二季物流營收達 3.96 億元，較去年同期下滑 2.86%，較上季成長 7.16%。但毛利部分較去年同期成長，主要是縮編在中國虧損嚴重的宅配業務，把主力調整在 B2B 業務，以全球五百大企業為對象，並整合集團資源發展進口倉儲運輸一體化策略見效。



總體來看，台驊集團第二季合併營收達 27.11 億元，較去年同期成長 1.6%，較上季成長 11.12%。毛利率部分，受到石油價格上漲微幅影響，今年上半年毛利率仍與去年度相當。



展望第三季，海空運市場逐步進入旺季，預期運價及運量皆會較第二季成長，惟中美貿易戰仍在持續中，對海空運市場影響較難以估計。