〈航運指數〉SCFI小跌 未見農曆年前拉貨小旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北

上海航交所今 (16) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 73.27 點至 1574.12 點，四大長程航線運價僅美東線反彈，尚未明顯見到農曆年前的小拉貨潮，貨攬業者不諱言，短期市場仍以震盪整理為主。

cover image of news article
海運市場尚未明顯見到農曆年前的小拉貨潮。(圖：陽明提供)

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 下跌 43 美元至 1676 美元，跌幅 2.5%；遠東到地中海每 TEU 更重跌 249 美元至 2983 美元，跌幅 7.7%。


而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價小跌 24 美元至 2194 美元，跌幅 1.08%，遠東到美東每 FEU 則反彈 37 美元，來到 3165 美元，彈幅 1.18%。

貨攬業者指出，未來一周聯盟航線運價仍維持相對穩定，美西約處在美 FEU 2050-2100 美元，美東約 3000-3100 美元，歐洲線約 2300-2600 美元，顯示短期內運價仍持續受整體運力供給狀況影響。

貨攬業者進一步提到，農曆年前運價雖具一定支撐題材，但在供需尚未完全回到平衡前，市場以震盪整理為主，後續運價走勢仍需觀察實際出貨動能和航商控艙情形。


文章標籤

海運運價SCFI貨櫃貨攬長榮陽明萬海關稅

