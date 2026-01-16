〈航運指數〉SCFI小跌 未見農曆年前拉貨小旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-16 17:27

上海航交所今 (16) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 73.27 點至 1574.12 點，四大長程航線運價僅美東線反彈，尚未明顯見到農曆年前的小拉貨潮，貨攬業者不諱言，短期市場仍以震盪整理為主。

海運市場尚未明顯見到農曆年前的小拉貨潮。(圖：陽明提供)

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 下跌 43 美元至 1676 美元，跌幅 2.5%；遠東到地中海每 TEU 更重跌 249 美元至 2983 美元，跌幅 7.7%。

而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價小跌 24 美元至 2194 美元，跌幅 1.08%，遠東到美東每 FEU 則反彈 37 美元，來到 3165 美元，彈幅 1.18%。

貨攬業者指出，未來一周聯盟航線運價仍維持相對穩定，美西約處在美 FEU 2050-2100 美元，美東約 3000-3100 美元，歐洲線約 2300-2600 美元，顯示短期內運價仍持續受整體運力供給狀況影響。