機師罷工危機 恐衝擊航空雙雄營運及國內經濟發展

桃園市機師職業工會發起罷工投票，開票結果今 (7) 日出爐，支持率 97.9%，取得罷工權。而華航 (2610) 機長、桃園市機師職業工會常務理事陳祥麟表示，若資方不願進行勞資協調，工會將提出三天罷工預告期，不排除於中秋連假發動罷工。面對國內航空界機師可能發動罷工壓力，華航、長榮航 (2618) 仍希望能與桃園機師工會持續協商達成共識，希望不要走到罷工發生的狀況，並降低對經濟、旅客影響的衝擊。而未來若是真的走上罷工路途，不僅衝擊華航、長榮航營運及商譽，同時也將造成旅客的不便，以及國際間對台灣的觀感，對於力拼經濟的台灣，現階段是否有罷工的本錢？也考驗著執政者、勞資雙方的智慧。此次機師訴求包含主管票選、增加有薪病假、飛時疲勞管理等訴求，航空業者表示，若訴求涉及旅客安全及管理議題等，業者恐無法讓步；而未來若協商破裂，不幸走上罷工之路，不光是民眾出國不便，同時將衝擊國內經濟發展。



以一般民眾出國旅遊來說，儘管機師工會將提出三天罷工預告期，但對於已經規劃出國旅客甚至已經訂好國外飯店行程者，三天前的預告仍可能讓一般民眾措手不及。



以進出口貨運來說，貨攬業界表示，目前 9 月準備走空運的客戶，已詢問因應策略，由於罷工在保險上是不理賠，貨攬業者密切關注事件發展，希望將衝擊降到最小。而且若以航空貨運產品來說，若台灣業者真的發動罷工，未來國際廠商也擔憂再發生相同事件的話，恐怕將不選擇台灣業者或擔心對台灣的投資。



而對於航空公司而言，由於目前華航及長榮航都是上市公司，所要面對的還有廣大的投資股東，若完全按照機師提出的待遇與福利要求，公司營運成版大幅增加，不僅難對股東交代，恐怕也將失去競爭力。而且航空公司也擔心，若機師要求全部通過辦理，那接種而來的空服員、地勤人員群起效尤，那未來恐怕沒完沒了。



2015 年華航機師曾醞釀發動罷工，當時華航同意機師訴求而加薪，而 2016 年空服員發動罷工，調升外站津貼，接著地勤跟進要求加薪，從 2015 至 2017 年華航累計人事成本支出增加約 54 億元。根據資料顯示，華航 2014 年人事成本佔總成本約 10.26%，2017 年已攀升至 15.23%。以華航機師今年提出飛行 12 小時以上一律派遣 4 人為例，若華航同意，約需增加 40 名機師，以每人年薪 500 萬元計算，一年需額外增加 2 億元。至於保障工時方面，若照工會版本，一年要增加 6 億元。而以華航去年空服員罷工所提出的外站津貼由每小時 3 美元調升至 5 美元，以及國定假日出勤給付雙倍工資等來看，華航每年就增加 5.5 億元支出。至於長榮機師要求將現行任務每小時 3 美元的日支費提高到 5 美元。據了解，每小時 3 美元並不遜於歐美航空公司。



面對即將可能發生的機師罷工危機，除飛安及法規爭議外，衍生對台灣經濟衝擊等問題，相關主管機關也須留意重視。